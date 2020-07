Mañanera AMLO: El muro de Trump no es parte de agenda bilateral

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el muro que construye EE.UU. en la frontera con México no es parte de la agenda bilateral y que no le corresponde prevenir el que Donald Trump use su visita a DC la semana pasada para fines reeleccionistas.

“Yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos”

López Obrador ha evitado temas espinosos entre las dos naciones, como el contrabando de drogas y el trato de Trump a los migrantes mexicanos en EE.UU.

El presidente dijo que no se reunió con la líder de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, durante su viaje a DC porque el propósito de la visita era el encuentro con el presidente Trump. Una futura reunión con Pelosi sería complicada debido al proceso electoral en Estados Unidos, agregó.

Otros temas

López Obrador recorrerá los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima a partir del miércoles. El presidente eligió estos estados debido a sus altas tasas de violencia y homicidios, dijo.

El gobierno dijo el lunes que México recibió en abril una oferta para comprar el avión presidencial por 120 millones de dólares, pero no ha revelado el nombre del postor. López Obrador rechazó previamente una oferta por 125 millones de dólares porque estuvo 5 millones abajo del último avalúo conocido del avión realizado por la ONU hace meses. El avión ha estado estacionado en un hangar de California durante más de un año. NOTA: México no sabe qué hacer con su avión presidencial



López Obrador calificó la cobertura mediática del coronavirus como un “ataque” a su administración por parte de “conservadores”, justo cuando México ha superado a Italia en el total de muertes por covid-19. El país tiene el cuarto brote más letal en el mundo. López Obrador calificó esas noticias como “medias verdades”, alegando que las dos naciones no se pueden comparar, aunque hace unas semanas el propio presidente comparó a México con los casos de Bélgica.

México está abierto a desarrollar una vacuna para covid-19 con todos los países, inclusive Rusia, dijo López Obrador.

López Obrador dijo que la crítica del fiscal general, Alejandro Gertz, hacia el jefe de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, son probablemente un “problema de comunicación”.

México tiene 12,000 ventiladores y comenzará a producir estos aparatos en serie, aunque no está claro cuánto costarán, qué compañías los fabricarán y qué estándares de calidad tendrán.

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Trump’s Wall Isn’t on U.S.-Mexico Bilateral Agenda

©2020 Bloomberg L.P.