Mafrig creará sistema de seguimiento para ganado de Amazonía

Marfrig Global Foods SA, el segundo mayor productor de carne de res, comenzará un proyecto a cinco años para construir un sistema de seguimiento para el ganado criado en áreas críticas de la Amazonía, según el fundador y presidente Marcos Molina, quien dice que es posible hacer lo mismo en todo el país.

Si bien Marfrig dice que no compra ganado directamente de fincas en áreas donde la deforestación ilegal ha sido un problema, la iniciativa aborda el obstáculo principal para detener la deforestación vinculada al ganado: los proveedores indirectos.

Durante la última década, las principales empresas brasileñas de carne invirtieron mucho tiempo y dinero para demostrar que no realizan compras directas de ganado criado en áreas deforestadas. Pero los empacadores de carne no pueden asegurar que no están comprando indirectamente de fincas involucradas en la deforestación.

“El sector de la carne es el más afectado por la mala reputación de Brasil en la lucha contra la deforestación amazónica, pero los problemas relacionados con la cría de ganado son los más fáciles de resolver”, dijo Molina en una entrevista telefónica, haciendo eco de las declaraciones hechas al vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, horas antes.

El Gobierno tiene las herramientas necesarias para rastrear todos los 200 millones de cabezas de ganado de Brasil, dijo Molina. Pero se necesitan medidas, como agregar un tema ambiental en los documentos para el tránsito de animales y exigir que todo el ganado sea rastreado desde una fecha determinada.

Dichas iniciativas podrían reducir los incendios y la deforestación, mejorar simultáneamente la reputación de Brasil en el extranjero y ayudar al país a acceder a nuevos mercados, dijo Molina. Dio el ejemplo de Uruguay, que tiene acceso a 12 mercados en parte gracias a su sistema de seguimiento completo. Marfrig exporta carne de res de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y EE.UU.

“Marfrig está creando un plan a cinco años”, dijo Molina. “Pero si pudiéramos unir al Gobierno y las empresas en este propósito, podríamos hacerlo más rápido”.

Molina dijo que Mourao, quien preside el Consejo de la Amazonía, estaba abierto a sus sugerencias, y agregó que el gobierno federal está alineado con las preocupaciones de las empresas brasileñas sobre las crecientes críticas a la deforestación.

Altos ejecutivos de otras compañías, incluidas Cargill Inc. y Suzano SA, asistieron a la reunión y enviaron una carta a las autoridades indicando que las percepciones negativas son potencialmente perjudiciales tanto para la reputación como para las perspectivas comerciales. Molina fue el único representante de la industria cárnica en firmar la carta.

Cerca de 40% del ganado sacrificado por Marfrig en Brasil es suministrado por granjeros que crían animales desde su nacimiento hasta el sacrificio, lo que anula el problema de los proveedores indirectos.

