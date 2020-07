Los Washington Redskins de la NFL cambiarán su nombre por polémica por racismo

Los Washington Redskins de la NFL cambiarán su nombre por polémica por racismoWashington, 13 Jul 2020 (AFP) - El equipo de fútbol americano Washington Redskins (Los pieles rojas de Washington) confirma este lunes que cambiará su nombre y su logo, tras un resurgimiento de la polémica en Estados Unidos tras la ola de protestas contra el racismo y debido a las presiones de los patrocinadores.El equipo ya había anunciado que el nombre estaba en proceso de revisión, en un momento en que Estados Unidos realiza un examen de conciencia sobre el racismo, después de que la muerte del ciudadano negro George Floyd a manos de la policía el 25 de mayo pasado desatara una ola de protestas no vistas en décadas. "Confirmamos que vamos a retirar el nombre Redskins y el logo", informó en un comunicado el equipo de la NFL que precisó que todavía está trabajando en el nuevo apelativo. La franquicia deportiva había anunciado el 3 de julio que iniciaba un proceso de "revisión exhaustiva" después de que las presiones se acumularan y sus patrocinadores demandaran el cambio. Las críticas se acumulaban desde hace décadas para que el nombre fuera cambiado y varias organizaciones indígenas instaron a la marca a "abandonar este insulto racista". Sin embargo, el dueño de la marca, Dan Snyder, hasta ahora se había negado y afirmaba que el nombre era un homenaje a los indígenas. Uno de los motivos que precipitaron la decisión es la intensa presión de los patrocinadores, que se pronunciaron a favor del cambio. La compañía de envíos FedEx, que compró los derechos del nombre de estadio hasta 2025 por 205 millones, confirmó este mes que había pedido que este fuera cambiado. Además Pepsico también se pronunció públicamente a favor del cambio y la compañía de ropa deportiva Nike ya había retirado de su tienda online la ropa y la mercancía de esta marca. "Creemos que llegó el momento de un cambio", indicó Pepsico, mientras que Bank of America indicó que también "alentó" al equipo a tomar esta decisión. Según reportes de medios, el jefe de la NFL Roger Goodell también negoció con el equipo para asegurar el cambio. - Políticamente correcto - Los Washington Redskins fue fundado en 1932 como los Boston Braves y tomó el nombre actual en 1933 antes de mudarse a la capital de Estados Unidos. Hasta ahora, el dueño de la marca había negado enfáticamente las peticiones para cambiar el nombre. "Nunca vamos a cambiar el nombre", le dijo al diario USA Today en 2013. "Así de simple. NUNCA. Por favor use mayúsculas", agregó el directivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el anuncio de que el nombre de la marca estaba en proceso de revisión. "Los equipos se nombran a partir de la fortaleza y no de la debilidad, pero ahora los Redskins de Washington y los Indios de Cleveland, dos franquicias legendarias, parece que va a cambiar sus nombres para ser políticamente correctas", dijo en Twitter la semana pasada. El diario The Washington Post informó que el equipo ya tenía elegido un nombre, pero que estaban trabajando para afinar los detalles sobre los derechos de la marca del nuevo nombre. rcw-an/ol -------------------------------------------------------------