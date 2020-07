Los Pumas de 'Míchel' empatan con Toluca y caen eliminados de la Copa por México

Fotografía fechada el domingo 9 de febrero del 2020 del español Míchel, técnico de Pumas, dirigiendo un juego en el Estadio Olimpico Universitario, en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 12 jul (EFE).- Los Pumas de la UNAM, entrenados por el español 'Míchel', empataron este domingo sin goles ante el Toluca en el cierre de las acciones del Grupo B de la Copa por México, certamen amistoso previo al Apertura 2020 del balompié del país.

Los Pumas necesitaban una victoria por dos goles y no recibir mas de dos tarjetas amarillas para clasificar a semifinales, por delante del América, pero fueron incapaces de cumplir la exigencia.

Jonathan Suárez fue el más activo de los felinos en la primera mitad, con desbordes por la banda izquierda por la que intentó centros que fueron cortados por la defensa del Toluca.

Al minuto 17, Favio Álvarez consiguió desde media distancia el primer remate del partido que salió alejado de la meta defendida por Luis García.

Cuando al partido no le pasaba nada, Álvarez tuvo un encontronazo con Javier Güemez que finalizó con una amonestación para cada uno, situación que complicó a los de 'Míchel'.

El lateral Carlos Gutiérrez logró el primer tiro a gol en el 43 al internar un centro al área que se desvío a la portería de García.

La segunda mitad inició con ocho cambios por parte el Toluca y dos de los Pumas. 'Míchel' decidió mandar a la cancha al delantero argentino Juan Dinenno por Álvarez y a Juan Pablo Vigón, por Luis Quintana.

Sebastián Saucedo buscó el primer gol de los universitarios al 46, con un disparo de fuera del área que pasó por encima del larguero.

El paraguayo Carlos González hizo un pase que no pudo cortar el defensa Haret Ortega lo que provocó que la pelota se paseara en el área sin que Dinenno pudiera rematar.

Por izquierda, Diego González centró con potencia al área y el guardameta de los Pumas Alfredo Talavera rechazó.

La más clara del partido para los universitarios llegó al 79 con un centro al área de Alejandro Mayorga que cabeceó Dinenno, pero el esférico fue detenido por Alfredo Saldívar.

Con este resultado los felinos cayeron eliminados en el tercer puesto del Grupo B. Por su sector clasificaron a semifinales el Cruz Azul y el América, mientras que por el A, el Guadalajara y Tigres.

Las series de semifinales quedaron Cruz Azul-Tigres y Guadalajara-América.