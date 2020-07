Los inversores ricos están preocupados por la falta de liquidez

(Bloomberg) -- El impacto del coronavirus ha suscitado temor entre los ricos del mundo, y la mayoría de ellos planea reducir los viajes y mudarse más cerca de la familia en un mundo que ven permanentemente alterado por la pandemia.

Más de la mitad de los encuestados en un sondeo de inversores adinerados realizado por UBS Group AG dijeron que temían no tener suficiente liquidez en caso de otra pandemia, mientras que un porcentaje similar expresó preocupación por dejar suficiente dinero a sus herederos.

La crisis tiene un impacto “muy personal”, dijo Bonnie Park, directora de planificación patrimonial de UBS en las Américas. “En Estados Unidos concretamente, el 82% de los inversores tiene la sensación de que sus vidas han cambiado permanentemente”.

Sin duda, las clases pobre y trabajadora han sido las más afectadas por las consecuencias económicas del covid-19, que ha provocado la peor contracción económica desde la Gran Depresión y ha resultado en decenas de millones de despidos. De los inversores ricos encuestados, el 70% dijo que la pandemia los había afectado económicamente, y el 36% de ellos describieron el impacto como “significativo”.

Los inversores más jóvenes indicaron que se vieron afectados desproporcionadamente por los trastornos del covid-19. Más del 70% de los mileniales ricos dijo que sus finanzas se vieron afectadas por la pandemia y un porcentaje similar dijo que anticipaban tener que trabajar más tiempo para compensar las pérdidas, frente a solo el 34% de los Baby Boomers. Los mileniales también tenían el doble de probabilidades que los baby boomers de haber ofrecido apoyo financiero a familiares y amigos.

Oportunidad de compra

A pesar del posible daño a su patrimonio neto, la mayoría de los inversores ricos ven la reciente volatilidad en los mercados de valores como una oportunidad de compra.

“Vimos que algunos inversores se salieron de la renta variable y el 60% de ellos lo lamentan”, dijo Jeff Scott, jefe de análisis de clientes de UBS. “Es mejor seguir el plan de uno que reaccionar al mercado”.

Dejando de lado las inversiones, las personas ricas esperan hacer cambios permanentes en sus estilos de vida a raíz del coronavirus. Más de dos terceras partes están preparadas para trabajar de forma remota, mientras que el 70% anticipa viajar menos en el futuro y algo más de la mitad planea trasladarse cerca de la familia.

Los europeos ricos expresaron mayor disposición a trasladarse de las ciudades a áreas menos pobladas que los de EE.UU., y más de la mitad dijo que deseaba esa medida en comparación con el 30% de los estadounidenses ricos.

