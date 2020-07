Latinoamérica.- España espera que UE apoye con medidas concretas a América Latina en su recuperación del coronavirus

07/07/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, interviene durante su reunión con su homóloga, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, en el Palacio de Viana, Madrid (España), a 7 de julio de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha confiado este lunes en que los Veintisiete den el paso de apoyar con medida concretas a los países de América Latina en su recuperación de la crisis generada por el coronavirus, en un momento en el que la pandemia tiene uno de sus epicentros en la región iberoamericana.



"En España tenemos un gran interés en que haya un apoyo para acompañarles en el relanzamiento de su economía y en la protección socia de sus ciudadanos", ha afirmado González Laya en una declaración sin preguntas a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Bruselas.



Los jefes de las diplomacias europeas se reúnen físicamente por primera vez desde que el coronavirus obligó a confinar gran parte de la Unión Europea y lo hacen con una agenda con asuntos pendientes muy diversos, entre los que el Alto Representante de Política Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha querido incluir el reto de reactivar las relaciones con América Latina y Caribe.



A su llegada al encuentro en Bruselas, Borrell ha lamentado que América Latina no esté "suficientemente presente en el radar europeo" y ha abogado por tener esta región más presente, no solo porque está "sufriendo" el grave impacto de la pandemia, sino también porque ve necesario "estrechar relaciones".



La ministra española, por su parte, ha destacado que la Unión Europea "quiere apoyar, quiere acompañar", a la región latinoamericana en estas circunstancias y, por ello, los ministros van a "examinar medidas concretas".



DIFÍCILES RELACIONES CON TURQUÍA



Otro de los asuntos prioritarios que los ministros europeos tratan este lunes son las difíciles relaciones con Turquía, país que González Laya ha definido como un "vecino" con el que la UE tiene "lazos privilegiados" y es socio de la OTAN, pero cuyas acciones se observan con "preocupación" desde el bloque europeo.



"Vemos con preocupación toda una serie de acciones por su parte que creo necesitan ser enderezadas en las próximas semanas. Vamos a discutir cómo lo vamos a hacer", ha explicado la ministra española. Borrell, por su parte, ha concedido que las relaciones con Ankara, a donde viajó la semana pasada, "no son especialmente buenas" y ha emplazado a la discusión a Veintisiete para saber cómo quiere la UE afrontar esta etapa de cara a rebajar la tensión.



