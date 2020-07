La gobernadora de Puerto Rico anuncia que detendrá eventos masivos de su campaña

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 13 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció que dio instrucciones al comité de su campaña para que durante las próximas semanas se suspendan los eventos masivos previstos en su carrera para convertirse en la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) a las elecciones generales de noviembre.

Vázquez, en conferencia de prensa este lunes, aclaró que esa es una de las medidas para atajar el alza de la última semana en contagios de coronavirus, aunque matizó que se aplicará en su campaña, sin saber qué hará el resto de candidatos que participarán en las primarias de agosto.

"Prefiero la seguridad. Hay que utilizar mascarillas y evitar las aglomeraciones", sostuvo sobre su campaña electoral.

La jefa del Ejecutivo reconoció el aumento en casos de COVID-19, en especial entre la población de personas menores de 30 años, por lo que pidió un esfuerzo personal a cada ciudadano, lo que dijo pasa por el uso de mascarillas.

"Todos ustedes aman a sus padres, abuelos y adultos mayores. Tienen que poner de su parte. Tienen que usar la mascarilla. No importa a donde vayan", indicó.

La gobernadora se reunió con el secretario de Salud, Lorenzo González, y miembros del grupo médico que asesora al Ejecutivo sobre el COVID-19 para escuchar recomendaciones antes de emitir una nueva orden ejecutiva relacionada al patógeno, lo que está previsto para el miércoles.

RECIBIRÁ TODA LA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR DECISIONES

Vázquez matizó que se "va a recibir toda la información antes de tomar decisiones", es decir, que los expertos -aunque se esperaba que se hiciera este lunes- enviarán sus recomendaciones durante los próximos días y una vez se evalúen junto al Departamento de Salud será entonces cuando se tomen, quizá, medidas.

La gobernadora indicó que este miércoles o jueves anunciará si toma medidas más restrictivas.

La gobernadora sí adelantó, sin embargo, que en la próxima orden ejecutiva se facultará a las distintas agencias del orden, incluida la Policía, Bomberos y Hacienda, entre otras- para que puedan tomar acciones contra los establecimientos que infrinjan la normativa sanitaria.

El secretario de Salud recalcó que en la reunión de este lunes no se discutieron medidas para atajar la pandemia y que habrá que esperar los informes de todos los asesores médicos y científicos para ponerlos en común y actuar entonces.

El Departamento de Salud no informó en su reporte de este lunes muertes por COVID-19, mientras que se registraron 227 casos positivos confirmados, un aumento en relación al domingo cuando hubo 148, aunque las hospitalizaciones bajaron de 174 a 159.

La gobernadora, antes de la conferencia de prensa, advirtió de la posible entrada en vigor de medidas rigurosas ante el alza de casos de COVID-19 si la población no colabora con las autoridades sanitarias.

SI NO HAY COOPERACIÓN HABRÁ MEDIDAS MÁS RIGUROSAS

Vázquez, en un mensaje a través de las redes sociales, señaló que "si el pueblo no coopera" tomará medidas más rigurosas para contener la propagación del COVID-19, después de una semana de continuo aumento de los infectados.

Además, los laboratorios clínicos se enfrentan a una escasez en los materiales necesarios para realizar la pruebas de detención.

Otro factor de preocupación para las autoridades puertorriqueñas es el aumento de casos en Florida, desde donde llegan a diario un promedio de entre 25 y 30 vuelos, con prácticamente ninguna posibilidad de evitar que lleguen personas contagiadas con el coronavirus.

Juan Carlos Reyes, miembro del grupo asesor de Salud del Gobierno de Puerto Rico para el COVID-19, advirtió sobre los riesgos de avanzar en la reapertura de los sectores económicos ante el repunte de casos registrado en los últimos días.

Reyes subrayó que Puerto Rico se enfrenta a un repunte de casos de COVID-19, por lo que abogó por cambios en la política de reapertura, ya que como dijo "pensar en seguir reabriendo sectores está cuesta arriba".

La expansión del COVID-19 la pasada semana quedó demostrada con las doce personas que se contagiaron tras participar en una reunión familiar en el municipio de Yauco en la que participaron personas que provenían de los estados de Texas, Florida, Ohio y New Jersey.

En Carolina, un municipio vecino a San Juan, se produjo otro foco de contagio, lo que provocó una investigación.