La coalición árabe intercepta misiles y drones lanzados por los hutíes hacia A.Saudí

Un niño yemení pasa junto a partidarios armados del movimiento hutí durante una reunión para movilizar a más combatientes contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita, en Sana'a, Yemen, el pasado 6 de julio. EFE/EPA/YAHYA ARHAB/Archivo

Riad, 13 jul (EFE).- La coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015, informó hoy de que sus defensas antiaéreas interceptaron dos misiles balísticos y seis drones dirigidos contra el reino, una acción de la que las autoridades saudíes han acusado a los rebeldes hutíes del país vecino.

En un comunicado difundido por la agencia estatal saudí SPA, el portavoz de la coalición militar árabe Turki al Malki dijo que la alianza interceptó dos misiles balísticos y seis drones explosivos lanzados desde la capital yemení, Saná, que tenían como objetivo "atacar a civiles de manera deliberada".

El portavoz no especificó dónde fueron interceptados los misiles, pero indicó que los hutíes están "intensificando sus ataques contra objetivos civiles" dentro del reino y otros países vecinos del Yemen.

Hasta el momento, los rebeldes hutíes yemeníes no se han atribuido la acción.

El pasado día 7, los hutíes amenazaron con atacar palacios reales en Arabia Saudí como parte de sus ofensivas con misiles y drones contra el reino y llamaron a la población civil a que no se acerque a este tipo de instalaciones.

La última presunta acción de envergadura tuvo lugar el pasado día 3, cuando los hutíes aseguraron haber atacado con drones depósitos de armas en la base aérea Rey Jaled, en el suroeste de Arabia Saudí, y una sala de control en el Aeropuerto de Najran, en el sur de ese país vecino.

Los hutíes se han hecho responsables de numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, el último de envergadura el pasado septiembre, cuando aseguraron haber atacado dos plantas de la petrolera estatal saudí Aramco.

La acción provocó la suspensión temporal del 50 % de la producción de la mayor petrolera del mundo, si bien Arabia Saudí, al igual que Estados Unidos, acusó a Irán del ataque.

Los saudíes encabezan desde 2015 la coalición militar árabe que realiza ataques contra los hutíes en territorio yemení para apoyar al Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, al que los rebeldes disputan el poder desde 2014. EFE

