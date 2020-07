Juul inicia batalla legal contra cartuchos en el mercado negro

(Bloomberg) -- Juul Labs Inc. inició una agresiva campaña legal para detener lo que llama un “flujo aparentemente interminable” de cartuchos para sus cigarrillos electrónicos en el mercado negro.La compañía de vapeo presentó una queja por infracción de patente en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, o ITC por sus siglas en inglés, al nombrar más de cuatro docenas de compañías que, según dice, están importando cartuchos de imitación para los cigarrillos electrónicos. Espera que se emita una orden general que bloquee las importaciones de cartuchos no autorizados.La querella, así como alrededor de cuatro docenas de demandas por infracción de patentes presentadas en tribunales federales en EE.UU. en los últimos días, son parte de lo que la compañía con sede en San Francisco considera un esfuerzo por reducir productos que a veces son peligrosos. El director ejecutivo de Juul, KC Crosthwaite, se ha comprometido a reparar la imagen de la empresa, que estaba en el centro de un debate sobre si los cigarrillos electrónicos deberían existir.“Esta nueva acción ante la ITC, si tiene éxito, proporcionaría el beneficio público adicional de ayudar a eliminar del mercado los productos no autorizados compatibles con Juul que pueden ser modificados por el usuario, como las vainas vacías y recargables, o aquellos que contienen sustancias como THC, para las cuales el sistema Juul no fue diseñado”, dijo Juul en una declaración.

Juul dejó de anunciar productos en EE.UU. y detuvo las ventas de nicotina de sabores dulces que, según los defensores de la salud pública, pueden atraer a los usuarios más jóvenes. El valor de mercado de la compañía se ha desplomado durante la controversia sobre la epidemia de vapeo. Juul necesita demostrar que se está haciendo cargo de las críticas, mientras se prepara para presentar una solicitud para permanecer en el mercado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

La lucha legal también se trata de que Juul proteja su participación de mercado, dijo Sarah Burstein, profesora de diseño de patentes en la Universidad de Oklahoma.

Esta no es la primera vez que Juul utiliza la agencia de comercio para eliminar competidores, aunque los casos anteriores involucraban tecnología patentada sobre cómo funcionaban los cigarrillos electrónicos. El año pasado concluyó las demandas al lograr que las compañías abandonaran el mercado y logró una orden que bloquea las importaciones de compañías que se negaron a llegar a un acuerdo.

La demanda más reciente es sobre lo que la compañía llama el aspecto “simple pero distintivo” de las cápsulas de recarga que se comercializan como “compatibles con Juul”. Los diseños patentados cubren la forma rectangular, el aspecto transparente y la tapa.

La ITC es un lugar atractivo cuando se trata de productos, como las cápsulas compatibles, que se fabrican en el extranjero. La agencia, que generalmente completa investigaciones en alrededor de 15 meses, puede ordenar que se detengan productos en la frontera. El tipo de orden que busca Juul se aplicaría a cualquier cápsula que se pueda usar con el dispositivo Juul que no esté expresamente autorizado por la compañía.

El caso es en materia de ciertos cartuchos de vapeo y componentes de los mismos, 337-3471, Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (Washington)

