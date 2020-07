Ivanna Icardi presume de algo que no pudo hacer Adara mientras fue pareja de Hugo Sierra

MADRID, 13 (CHANCE)



Ivanna Icardi está viviendo uno de sus veranos más especiales. Y es que, sin dudarlo, la argentina se ha instalado en Palma de Mallorca para vivir a tope su amor con Hugo Sierra. Inseparables desde que terminó "Supervivientes", la pareja está más enamorada que nunca, se lo pasan genial juntos y no dudan en compartirlo en sus respectivas cuentas de Instagram.



En esta ocasión, Ivanna ha compartido una imagen que a buen seguro no va a sentar nada bien a Adara Molinero. La polémica ganadora de "Gran Hermano Vip" habla con rencor de su etapa en la capital balear y siempre recuerda lo sola que se sintió y su escasa relación con la familia de Hugo, de los que aseguraba que no la apoyaban en nada mientras fueron pareja.



Pues bien, ahora Ivanna le ha dado sin pretenderlo un zasca antológico a la ex novia de Gianmarco Orestini presumiendo de buena relación con la madre y los hermanos de Hugo, a los que Adara nunca tragó y con quienes ha protagonizado diversos enfrentamientos públicos.



La hermana de Mauro Icardi ha compartido una fotografía en la que, con una espléndida sonrisa de felicidad, posa de lo más cercana con su "suegra", Adriana, y los hermanos de Hugo, Bruno y Jimena, después de compartir una relajada cena por el centro de Palma de Mallorca.



Ivanna ha encajado a las mil maravillas en la vida de su chico; y es que además de hacer las delicias del pequeño Martín, la argentina ha congeniado a la perfección con la familia de Hugo. Algo de lo que Adara no pudo presumir jamás. Mientras se rumorea que la concursante de realities podría estar atravesando una crisis con Rodri Fuertes por hablar de su relación en televisión, el padre de su hijo e Ivanna Icardi están viviendo una permanente "luna de miel" que, conociendo a Adara, no debe tenerla demasiado contenta.