13/07/2020 Iñaki Urdangarín, ¿qué opina del posible exilio del Rey Juan Carlos?. MADRID, 13 (CHANCE)



Iñaki Urdangarín ha vuelto, un lunes más, a retomar su voluntariado en el centro Don Orione. Feliz después de cuatro meses aislado en la prisión de Brieva - donde a causa del coronavirus no pudo recibir visitas ni tampoco disfrutar de ningún permiso penitenciario - el marido de la Infanta Cristina ha recuperado feliz una rutina que le hace más llevadero el paso del tiempo.



A la espera de obtener el tercer grado penitenciario, diferentes medios publicaron que el ex duque de Palma disfrutaría este fin de semana de un nuevo permiso en la ciudad de Vitoria acompañado por su familia. Sin embargo, Urdangarín ha acudido a su puesto de trabajo, así que no ha habido tales días de descanso con sus hijos y con doña Cristina.



Con una favorecedora camiseta verde, su inseparable bolsa de tela al hombro donde lleva el tupper con el almuerzo, y la mascarilla reglamentaria, Urdangarín ha llegado contento y saludando a la prensa al centro Don Orione. Eso sí, fiel a su discreción, el yerno del Rey Don Juan Carlos evita hablar del posible exilio del emérito debido al delicado momento que atraviesa la monarquía por sus escándalos.