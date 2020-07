19/11/2019 Iker Casillas, ¿se lanza al mundo de la hostelería?. MADRID, 13 (CHANCE) Un nuevo bar-restaurante ha abierto sus puertas en Navalacruz, pueblo de Iker Casillas. Su nombre, igual que el apellido del marido de Sara Carbonero, y su logotipo - un guardameta haciendo una parada - hicieron saltar todas las alarmas. ¿Se ha lanzado el ex jugador del Real Madrid al mundo de la hostelería abriendo un negocio propio en su lugar de origen? Pues desgraciadamente parece que no (decimos desgraciadamente porque nos encantaría ver a Iker detrás de la barra sirviendo unas cañas). El portero no tiene nada que ver con este bar, que según nos han informado ha puesto en marcha un familiar del ex madridista. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Eso sí, el marido de Sara Carbonero ha dado su beneplácito para que el logotipo nos recuerde claramente a él en los tiempos en los que hacía paradones. Además, Iker sigue a la cuenta de Instagram del restaurante y, fiel a su simpatía y cercanía, ha deseado "suerte majete" a su familiar en esta nueva andadura empresarial, comentando la primera foto de la cuenta oficial del negocio hostelero.