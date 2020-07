Hamilton quiere que Ferrari haga más en la lucha contra el racismo

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton usa una mascarilla tras ganar el Gran Premio de Estiria, Austria, 12 julio 2020. Joe Klamar/Pool vía REUTERS

13 jul (Reuters) - El seis veces campeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton felicitó a su equipo Mercedes por posicionarse contra el racismo, pero dijo tras ganar el Gran Premio de Estiria del domingo que Ferrari y otras escuderías deben hacer más.

El británico hincó la rodilla junto a 11 pilotos antes de la carrera, vistió una camiseta con el lema "Black Lives Matter" y saludó con el puño al aire en su monoplaza y en el podio tras ganar en el circuito Red Bull Ring.

Se trató del segundo fin de semana seguido en que los pilotos hincaron la rodilla antes de la salida, aunque no todos lo hicieron.

Hincar la rodilla se ha convertido en un acto habitual de protesta contra el racismo y la brutalidad policial desde la muerte el 25 de mayo del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis, suceso que provocó una ola global de tristeza e indignación.

El gesto no formaba parte del programa oficial, como sí lo fue durante la carrera que dio comienzo a la temporada en el mismo circuito austriaco, cuando la Fórmula Uno y las escuderías hicieron énfasis en sus mensajes contra el racismo.

"Hemos visto a los mecánicos de Red Bull hincando la rodilla, y me parece bien, pero como negocios y como equipos (...) si miran a Ferrari, que emplea a miles de personas, no he oído nada de que se hagan responsables y sobre lo que van a hacer en el futuro", dijo a los medios el único piloto negro de la especialidad deportiva.

"Y necesitamos que los equipos lo hagan. Necesitamos que la Fórmula Uno y la FIA hagan más para liderar en estos escenarios, diciendo 'hey chicos, todos juntos debemos empujar y luchar por esto'", señaló.

"Creo que mucha gente no sabe cuál es el problema", agregó Hamilton, que ha establecido una comisión para dar igualdad de oportunidades y más diversidad al deporte del motor. "Algunas personas niegan que haya un problema".

No hubo comentario inmediato por parte de Ferrari, cuya carrera el domingo duró 20 segundos, hasta que Sebastian Vettel y Charles Leclerc chocaron.

Vettel ha hincado la rodilla junto a Hamilton antes de las dos carreras, pero Leclerc se quedó de pie, aunque sí llevó una camiseta con el lema "Fin al racismo".

"La Fórmula Uno nos dejó la posibilidad de expresarnos de la manera que quisiéramos", dijo Leclerc. "Estaba claramente escrito en nuestra camiseta el fin del racismo, que es el mensaje que queremos transmitir".

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)