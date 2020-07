Gfriend presentan uno de sus trabajos más personales con su noveno EP

EFE/EPA/KIM HEE-CHUL

Seúl, 13 jul (EFE).- La banda femenina surcoreana GFriend presentó hoy su noveno EP, "Song of the Sirens", un trabajo en cuya producción sus integrantes se han involucrado a un nivel mucho mayor y en el que han volcado experiencias mucho más personales.

Entre los seis cortes de "Song of the sirens", tres cuentan por primera vez con letras en las que han intervenido directamente tres de las seis integrantes de la banda -Yuju, Eunha y Umji-, tal y como contaron ellas mismas en una rueda de prensa que ofrecieron vestidas de elegante blanco y que se retransmitió a través de la plataforma Youtube

Umji, que coescribió letras para las canciones "Snow time" y "Tarot cards", explicó que siempre ha tenido interés en escribir y que ha aprendido "mucho en el proceso".

A su vez, Yuju, que también ha participado en la letra de "Apple", el single con el que se promociona el lanzamiento, explicó que "Snow time" está basado en una entrada que escribió en su diario describiendo la enorme presión que sintió promocionando un trabajo anterior.

Por su parte, SinB afirmó que el último corte de este EP, "Northern stairs", surgió de una reunión en la compartió con los miembros de su discográfica sus "pensamientos acerca del pasado, presente y futuro de GFriend, así como sus altibajos".

"Song of the sirens" es el segundo album que GFriend, que este año celebraron su quinto aniversario, lanza desde que la agencia que las representa, Source Music, fuese adquirida hace justo un año por Big Hit Entertainment, la compañía detrás del fenómeno global BTS.

Al igual que sucedió en el anterior EP del grupo, "Labyrinth" (lanzado en febrero), este nuevo trabajo ha vuelto a contar con letras de Bang Si-hyuk, afamado compositor, fundador y consejero delegado de Big Hit.