Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real Sociedad asalta La Cerámica y Alavés y Getafe se reparten un punto insuficiente

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad ha asaltado este lunes el Estadio de la Cerámica (1-2) y ha dado un paso vital para estar en Europa la próxima temporada, en una trigésima sexta jornada de LaLiga Santander en la que el Deportivo Alavés sigue complicándose la permanencia tras empatar con un Getafe (0-0) que tampoco es capaz de afianzar su objetivo continental.



Con este resultado, el Villarreal desperdicia la oportunidad de asegurarse matemáticamente la presencia en la Europa League la próxima campaña, con el golaveraje empatado además con los donostiarras. Ahora, los de Javi Calleja se quedan con 57 puntos, tres más que, precisamente, los vascos y los azulones. Mientras, la Real se afianza en la séptima plaza y aspira a poder 'ahorrarse' la previa.



Ontiveros, en el minuto 7, inauguró el festival de ocasiones en el recinto castellonense con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño, pero fue Asenjo el que se llevó las miradas en el primer tramo de un choque en el que destacaron los porteros.



El guardameta palentino sacó una mano abajo en el 12 para desbaratar la ocasión de Monreal, y solo unos segundos después voló para evitar el tanto de volea de Isak en el rechace. El portero del conjunto castellonense y el delantero sueco todavía se encontraron de nuevo en el tiempo extra de la primera parte, en el que Asenjo frenó el remate de cabeza del ariete 'txuri urdin'.



También Moyà se lució en una primera parte en la que Ontiveros supuso su principal amenaza; el balear detuvo, hasta en dos ocasiones (min.22 y 39), dos disparos peligrosos del delantero marbellí.



El cuadro castellonense adelantó metros en el comienzo de la segunda mitad y sumó efectivos al ataque con la entrada de Chukwueze, pero los de Imanol Alguacil asestaron el primer golpe; Odegaard botó el saque de esquina y el balón llegó a la altura de Willian José, que minutos antes había ingresado al terreno de juego por Isak y que no titubeó para cabecearlo a las mallas (min.61).



Una parada con el pie de Asenjo evitó el segundo tanto realista, que sí llegó en el 74, cuando, en un nuevo córner, Portu puso un centro a un Diego Llorente que tocó el esférico antes de que al guardameta local se le escurriese entre las manos camino del fondo de la portería. Cazorla recortó distancias en el minuto 84, pero no hubo tiempo para más.



UN PUNTO INSUFICIENTE PARA ALAVÉS Y GETAFE



En Mendizorrotza, con tanto en juego, el miedo a perder movió en la primera mitad a ambos equipos, que apenas crearon ocasiones de peligro en un choque trabado. La más clara se hizo esperar hasta el minuto 43, en un disparo de Cucurella dentro del área que se topó con el palo.



Los de José Bordalás mejoraron prestaciones tras el paso por vestuarios, aunque titubeantes en el último pase, y el equipo babazorro se centró en defender. Al borde del descuento, Hugo Duro levantó al banquillo azulón al ver al fin portería, aunque el tanto no subió al marcador por una mano previa de Mata.



De esta manera, el cuadro de Juan Ramón López Muñiz rompe una racha de seis derrotas consecutivas y se queda con 36 unidades, solo cuatro más que Leganés y Mallorca, ambos en descenso, a falta de viajar al Benito Villamarín y recibir al FC Barcelona. El Getafe, por su parte, se mantiene en el sexto lugar con 54 puntos, los mismos que la Real Sociedad, tres más que el Athletic Club y cuatro que Valencia y Granada.