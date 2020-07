Fútbol/Pichichi.- Benzema acecha a Messi en la cabeza del Pichichi

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Leo Messi continúa al frente de la tabla de goleadores de LaLiga Santander a pesar de no haber anotado en la trigésima sexta jornada, mientras que el madridista Karim Benzema se acerca al azulgrana tras marcar ante el Granada.



El argentino, que atesora 22 dianas, no vio puerta en la victoria de su equipo, aunque asistió al goleador en Pucela (0-1), Arturo Vidal. Mientras, el francés anotó el segundo de los tantos blancos en el duelo en el Nuevo Los Cármenes (1-2) y alcanza los 19 goles.



En el podio de la clasificación de máximos artilleros se mantiene el delantero del Villarreal Gerard Moreno, que lleva 16 tantos y que no marcó en la derrota ante la Real Sociedad (1-2). Por detrás, con 15 goles, se encuentran el uruguayo del Barça Luis Suárez y Raúl García, que anotó un doblete para el Athletic Club ante el Levante (1-2).



--TABLA DE GOLEADORES.



1. Leo Messi (FC Barcelona) 22 goles.



2. Karim Benzema (Real Madrid) 19.



3. Gerard Moreno (Villarreal) 16.



4. Luis Suárez (FC Barcelona) 15.



.- Raúl García (Athletic) 15.



6. Lucas Ocampos (Sevilla) 14.



7. Iago Aspas (Celta) 13.