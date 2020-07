Fútbol.- Pellegrini: "Estamos un par de pasos abajo del Sevilla, pero nos vamos a acercar"

26 December 2019, England, London: West Ham United manager Manuel Pellegrini is pictured prior to the start of the English Premier League soccer match between Crystal Palace and West Ham United, at Selhurst Park. Photo: John Walton/PA Wire/dpa



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El nuevo entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha asegurado que su intención es aportar su experiencia al "crecimiento" que está teniendo la entidad y, aunque cree que esta temporada están "un par de pasos" por detrás de su máximo rival, el Sevilla FC, trabajará para "acercar" al Betis a lo que ha hecho últimamente su vecino, en LaLiga Santander y en Europa.



"Estamos un par de pasos abajo, Sevilla está luchando por estar en 'Champions' y el Betis tiene la temporada terminada, pero me preocupa lo que viene por delante, y estoy seguro que como institución nos vamos a acercar a lo que ha hecho el Sevilla en LaLiga, y eso va a ser con el trabajo del día a día", manifestó en su presentación.



Pellegrini llega con la intención de cumplir los tres años de contrato y después incluso renovar, con el objetivo de alcanzar el reto de mejorar al equipo. "Ojalá sea esta la vez de que podamos estar aquí esos tres años seguidos. Me gustaría que el Betis jugara bien, primero hay que ganar. Mis equipos han tenido una característica de ser atractivos en la propuesta, de marcar goles. Vamos a intentar hacer un equipo ganador y que guste", se sinceró.



"El Betis es muy popular, estoy convencido desde que acepté venir de que había una plantilla con exigencia alta para responder, hay nivel de jugadores que pueden responder a un nivel más alto que hasta ahora. Los resultados no han sido los adecuados, ha habido avance por lo visto, y tiene que ir de la mano de resultados deportivos, si no es muy difícil seguir creciendo", reconoció.



Contento, no obstante, con esa plantilla de la que quiere sacar el máximo, reconoció que podría haber cambios de nombres en un mercado de verano "complicado". "Hay que tener mentalidad ganadora, el Betis debe estar en competición europea porque por institución se lo merece. Parece que he tenido una gran aceptación entre la afición, hay que demostrarlo con trabajo", manifestó.



"Tenemos que empezar desde la pretemporada un trabajo nuevo pero con una base ya realizada. Puede haber cambios de nombres en la plantilla, habrá que mejorar en todo y encajar menos y marcar los máximos goles posibles. Vamos a hacer lo posible para tener un equipo equilibrado y que gane", reiteró.



Preguntado por Joaquín, celebró reencontrarse con él. "Su carrera se valora por sí sola. Con 38-39 años ha sido capaz de marcar diferencias y marcar 8 goles en la temporada, que no es poco. Contento y feliz de volver a dirigirlo, estuvimos una temporada en Málaga. Es alegre, siempre es importante para el vestuario, y viéndole jugar no tengo duda de que todavía puede aportar cosas al Betis. Tiene un mérito especial por mantenerse en primera línea por su calidad", celebró.



"Tenía otras ofertas pero creo en el proyecto del Betis, hay intención de hacerle crecer y ya ha crecido. Y la intención es seguir en esa etapa de crecimiento y quería aportar mi experiencia para ayudar a ello, es la principal razón por la que estoy en el Betis. Para mí es un placer tener la oportunidad de venir", concluyó.



Por su parte, el presidente bético, Ángel Haro, celebró que Pellegrini haya dado luz verde, al fin, a su fichaje. "Tenemos buena plantilla, necesitamos liderazgo y dirección firme para hacer que este conjunto de jugadores se convierta en un equipo competitivo donde la tónica habitual sea ganar. Su llegada viene avalada de mucha información, los informes y datos que disponemos son concluyentes en lo relativo a la conveniencia de Pellegrini como entrenador del Betis", aportó.



"Veníamos de hace años intentando su llegada, agradecemos que haya optado por este proyecto. Pellegrini, tienes el Betis a tu entera disposición, estamos para ponerte recursos y las cosas fáciles. Conoces a la afición del Betis, a nada que se le dé algo de cariño, la felicidad está de vuelta. Tenemos entre ceja y ceja tener éxitos deportivos, la exigencia debe ser parte del día a día y ganar es ya una obligación", le recordó a su nuevo técnico.



También el ahora entrenador, de manera provisional, y coordinador del área deportiva del club, Alexis Trujillo, recordó lo mucho que intentó el Betis tener a Pellegrini en el banquillo. "La llegada de Manuel al Real Betis se produce después de que por desgracia no han salido las cosas como deseábamos. Ha sido un año bastante malo en lo deportivo. Nos lleva a la rescisión del contrato del anterior cuerpo técnico y teníamos que buscar al cuerpo técnico adecuado para colocar a nuestro Betis donde se merece", aportó.



"En el plano personal, Manuel reúne unas características que creemos fundamentales para aportar a nuestra plantilla. Personalidad definida, liderazgo grande, saca buen rendimiento a los jugadores. Lleva en su sangre el resolver problemas. En el plano deportivo vemos a una persona dedicada al fútbol plenamente, entrenando en muchos equipos de diferentes países. Si nos fijamos en los equipos que ha tenido en la Liga, Villarreal, Madrid y Málaga, sacó rendimiento a esos equipos y los colocó a un nivel muy interesante. Es exigente", celebró.