Fútbol.-El Manchester City podrá jugar la próxima Champions

El TAS le levanta la suspensión de dos temporadas sin Liga de Campeones y rebaja la multa de 30 a 10 millones



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Manchester City podrá disputar la próxima Liga de Campeones después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) haya aceptado el recurso presentado por el club inglés y levante el castigo de la UEFA de no poder participar en las dos próximas temporadas en competiciones europeas, pero sí mantiene una multa económica de 10 millones de euros.



El TAS considera que el Manchester City sí incumplió la normativa, en concreto saltándose el artículo 56 de la licencia de clubes y del 'Juego Limpio' financiero, y por ello deberá pagar una multa de 10 millones de euros a la UEFA --no de 30 millones como había pedido el ente europeo--.



Por contra, no ven motivos para expulsarles de cualquier competición europea durante las dos próximas temporadas, la 2020-21 y la 2021-22, por lo que no dejan al equipo entrenado por Pep Guardiola fuera de las dos siguientes 'Champions' o Liga Europa.



El Tribunal enfatizó con que la mayoría de las presuntas infracciones reportadas por la Sala de lo Judicial del Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) "no se establecieron" o que se "venció el tiempo" para denunciar.



"Como los cargos con respecto a cualquier acción deshonesta por la ocultación de fondos de capital fueron violaciones (de la normativa) más que no una obstrucción a las investigaciones del CFCB, no era apropiado imponer una prohibición de participar en las competiciones de clubes de la UEFA por el fallo del Manchester City de no cooperar con las investigaciones de CFCB", esgrime el TAS.



"Sin embargo, considerando los recursos financieros del Manchester City, y la importancia de la cooperación de clubes en investigaciones realizadas por el CFCB, debido a sus limitados medios de investigación, y por el incumplimiento de MCFC de dicho principio y su obstrucción de las investigaciones, el Panel TAS encontró quese debe imponer una multa significativa a MCFC, y considerar apropiado reducir la multa inicial de la UEFA (30 millones) a un importe de 10 millones de euros", concluyó el tribunal.



El 14 de febrero, el Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) decretó la prohibición de participar en competiciones continentales y multó a los actuales campeones de la 'Premier League' con 30 millones de euros por "infracciones graves" de las reglas de Juego Limpio Financiero (FFP).



El CFCB encontró al club culpable de exagerar sus ingresos de patrocinio y cuentas de equilibrio entre 2012 y 2016 después de investigar documentos y correos electrónicos filtrados por la publicación alemana Der Spiegel en noviembre de 2018, sin la colaboración al respecto del club 'citizen'.