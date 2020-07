Filtran video de interrogatorio irregular en el caso Ayotzinapa

El exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General del a República (PGR), Tomas Zerón de Lucio, ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 13 jul (EFE).- Varios medios difundieron este lunes un video que muestra al exdirector de investigación de la Fiscalía mexicana Tomás Zerón, actualmente prófugo en Canadá, liderando un interrogatorio irregular a un presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el video, fechado el 15 de enero de 2015, se observa al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) interrogando a Felipe Rodríguez "El Cepillo", quien está sentado, esposado y encapuchado.

"La primera mamada que me digas, cambiamos el tono", advierte Zerón a El Cepillo, sicario del cártel Guerreros Unidos que fue liberado en 2018 por un juez al considerar que no había pruebas suficientes para su encarcelamiento.

"Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos", insiste Zerón en el interior de una sala junto a otras personas.

En la grabación, inaudible en algunos momentos, se escucha a El Cepillo decir "Cocula", municipio donde fueron asesinados los estudiantes según la versión oficial, y "los de color", en referencia al cártel rival los Rojos.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) concluyó que policías corruptos arrestaron en la noche del 26 de septiembre de 2014 a los 43 estudiantes y los entregaron a Guerreros Unidos.

Este grupo criminal, que habría confundido a los estudiantes con miembros de Los Rojos, los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

No obstante, esa versión, conocida como "verdad histórica", fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Sobre Zerón, quien lideró esa investigación y actualmente está investigado por tortura e irregularidades en el caso, pesa una orden de captura internacional.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó el viernes pasado que Zerón fue localizado en Canadá y se ha iniciado un proceso para su detención y extradición a México.

El actual fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, anunció la semana pasada la orden de detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero acusados por desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.

Además, el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio un duro golpe a la "verdad histórica" de Peña Nieto al identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.