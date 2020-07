Fallece Kelly Preston, mujer de John Travolta, tras dos años de lucha contra el cáncer

22/02/2015 Kelly Preston, en una bella imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



La mujer de John Travolta, Kelly Preston, ha fallecido después de dos años de lucha contra un cáncer de mama que no ha podido superar. La actriz tenía tan sólo 57 años.



Ha sido el protagonista de "Pulp fiction" el encargado de dar esta fatal noticia con una devastadora publicación en su cuenta de Instagram: "Con el corazón roto os informo de que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella peleó en una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que perdonadme de antemano si no tenéis noticias nuestras durante una temporada".



Kelly mantuvo en la más estricta privacidad su batalla contra el cáncer de mama. Durante los dos últimos años luchó ferozmente contra la enfermedad, pero por desgracia no ha podido superarla.



La ex modelo y John Travolta formaban una de las parejas más estables de Hollywood. Casados desde hace 29 años, siempre se mostraron de lo más enamorados y unidos en cada una de sus apariciones públicas, apoyándose mutuamente en sus peores momentos. La pareja tuvieron tres hijos: Ella, de veinte años, Benjamin, de nueve, y Jett, que falleció dejando a sus padres desolados en el año 2009 cuando tenía dieciséis años.



El representante de Kelly ha confirmado que luchó contra el cáncer con el apoyo de sus seres queridos y ha pedido privacidad en estos duros momentos. En sus propias palabras, la actriz "era un alma brillante, pura y amorosa que se preocupada profundamente por los demás y que daba vida a todo lo que tocaba".



Preston, que vio eclipsado su talento interpretativo desde que unió su camino al del protagonista de "Grease" en 1991, rodó su última película, "Gotti", en el año 2018 - donde interpretaba a la esposa del mafioso John Gotti, interpretado casualemnte por Travolta - justo antes de comenzar una batalla contra el cáncer que tristemente no pudo superar.



Desde Chance nos unimos a las condolencias por Kelly Preston, y mandamos nuestro apoyo a John Travolta y sus hijos Ella y Benjamin en estos durísimos momentos.