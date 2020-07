13/07/2020 Europa.- MSF denuncia que Grecia amenaza con dejar en la calle y sin ayudas a miles de refugiados vulnerables. El Gobierno de Grecia amenaza con dejar en la calle y sin ayudas a miles de refugiados en situación de "extrema vulnerabilidad", algunos de ellos con "graves problemas de salud", según ha denunciado este lunes Médicos Sin Fronteras (MSF). POLITICA BALCANES EUROPA GRECIA INTERNACIONAL MSF



El Gobierno de Grecia amenaza con dejar en la calle y sin ayudas a miles de refugiados en situación de "extrema vulnerabilidad", algunos de ellos con "graves problemas de salud", según ha denunciado este lunes Médicos Sin Fronteras (MSF).



"Tratando de buscar una solución rápida para descongestionar los campos (de refugiados) de las islas griegas, el Gobierno griego ha comenzado a desalojar a más de 11.000 beneficiarios de protección internacional, sin tener en cuenta que muchas de estas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad", ha dicho la ONG.



La organización humanitaria ha precisado que al menos 30 pacientes se MSF con "afecciones médicas graves" han sido desalojados o han recibido avisos de que serán desalojados. "Todos ellos se enfrentan ahora a la posibilidad de quedarse sin hogar y sin asistencia económica", ha alertado.



La ONG ha contado el caso de Hadla, una paciente suya "extremadamente vulnerable" --parapléjica y con "múltiples afecciones médicas graves, como diabetes y enfermedades cardiovasculares"-- que murió en junio de un paro cardiaco poco después de ser amenazada con el desalojo.



La coordinadora médica de MSF en Grecia, Marine Berthet, ha advertido de que el caso de Hadla "es solo la punta del iceberg". "Tenemos pacientes con cáncer, víctimas de tortura, madres solteras con enfermedades crónicas y mujeres en etapas avanzadas del embarazo que se quedan en la calle sin recibir ningún tipo de apoyo", ha precisado.



Médicos Sin Fronteras ha denunciado que a pacientes con enfermedades crónicas graves no solo les han desalojado sino que además les han quitado sus pertenencias y les han suspendido el apoyo económico.



Han sido "abandonados a su suerte", ha subrayado Berthet. En consecuencia, "las plazas de la ciudad se están llenando de refugiados vulnerables, incluidos niños, mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con enfermedades crónicas graves y víctimas de tortura y violencia sexual", ha apostillado la ONG en un comunicado.



PETICIÓN URGENTE



Para atender solamente a los cientos de refugiados que duermen en las calles de la Plaza Victoria, en el centro de Atenas, MSF está derivando a los más vulnerables a su centro de día de la capital griega. "Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, somos plenamente conscientes de que las necesidades más básicas de los refugiados no están siendo cubiertas", ha lamentado Berthet.



Por ello, MSF ha urgido a las autoridades griegas, así como a la UE y a todas las organizaciones involucradas, a suspender los desalojos de las personas más vulnerables, identificar soluciones de alojamiento para ellas de forma inmediata y ampliar los programas de alojamiento ya existentes.



La ONG ha enmarcado los desalojos en la promesa que el Ministerio de Migración y Asilo de Grecia hizo en junio para reducir hasta en un 30 por ciento el coste del programa de vivienda para solicitantes de asilo, a pesar de que en febrero el país recibió fondos de la UE para ampliarlo.



"En medio de una pandemia mundial, los gobiernos deberían proteger y defender a las personas que más riesgo corren de enfermar gravemente en caso de contraer la COVID-19, no arrojarlas a la calle y dejarlas sin protección, refugio o acceso a la atención médica más básica", ha reclamado Berthet.