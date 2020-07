Estudio señala que inmunidad ante covid-19 puede desaparecer al cabo de unos meses

Estudio señala que inmunidad ante covid-19 puede desaparecer al cabo de unos mesesParís, 13 Jul 2020 (AFP) - Los pacientes que se recuperan de la covid-19 podrían perder su inmunidad al cabo de unos meses, afirma un estudio publicado el lunes y que según expertos podría influir en la gestión de las autoridades de la próxima fase de la pandemia.En el primer estudio de este tipo, un equipo de investigadores del King's College de Londres examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus SARS-CoV-2 y su evolución en el tiempo.Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus.Del grupo estudiado, 60% de los pacientes dio una respuesta "potente" en las primeras semanas posteriores a la infección.Sin embargo, después de tres meses, solo 16,7% mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de la covid-19 y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre.El estudio sugiere por lo tanto que no se puede dar por descontada la inmunidad -capaz de proteger el organismo contra nuevas infecciones- tras haber superado una primera vez la enfermedad. Este es el caso de otros virus como la gripe.Estas conclusiones, que todavía no fueron objeto de examen por parte de otros colegas científicos, fueron publicadas en el sitio medrxiv.Expertos que no participaron en estos trabajos estimaron que estos resultados pueden influir en cómo los gobiernos preparan la nueva fase frente a la pandemia, incluida la fabricación de una vacuna.Este estudio "subraya la necesidad de comprender mejor cómo funciona la respuesta inmune protectora (a la covid-19) para poder desarrollar una vacuna eficaz", dijo Laurence Young, de la Universidad de Oncología Molecular."Y es que si a la infección se responde con niveles de anticuerpos que disminuyen en dos o tres meses, la vacuna hará potencialmente lo mismo" y "una sola inyección no será quizás suficiente", explicó por su parte la doctora Katie Doores, principal autora del estudio, al diario británico The Guardian.James Gill, de la Escuela Médica de Warwick en Inglaterra, dijo que este trabajo enfatiza la necesidad de que todo el mundo siga tomando medidas para mitigar la propagación del virus, especialmente con el inicio de las vacaciones en Europa."De la misma forma en que estos pacientes se sorprendieron de tener anticuerpos de la covid-19 no les debería sorprender si el beneficio protector es leve e incluso transitorio", indicó."Es como si uno gana 10 libras a la lotería: no va a pensar que su suerte se ha incrementado y usar todos los ahorros de su vida para seguir comprando lotería", dijo Gill."Incluso quienes dieron positivo al test, especialmente quienes no saben dónde se contagiaron, deberían seguir yendo con cuidado, manteniendo el distanciamiento social y usar adecuadamente la mascarilla", agregó.pg/app/mb