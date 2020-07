Estados Unidos.- Asemesa exige al Gobierno que quite las ayudas a Airbus y "deje de sacrificar" a la aceituna de mesa

16/04/2020 Aceituna de mesa ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA Junta



La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha exigido este martes al Gobierno de España y a la UE que retiren sus "millonarias" subvenciones a la empresa aeronáutica Airbus, que son consideradas "ilegales" por la Organización Mundial del Comercio (OMC), para "que Estados Unidos ponga fin de una vez a su política de represalias comerciales" y desista de su amenaza de imponer aranceles adicionales a productos agroalimentarios, como la aceituna de mesa, a la que piden que "deje de sacrificar".



La asociación explica en una nota de prensa que la OMC ha autorizado a EEUU a resarcirse con aranceles por valor de 7.500 millones de dólares y que pide "reiteradamente" a la Unión Europea que retire dichas ayudas.



Asemesa estima que la aceituna española "no puede seguir pagando los platos rotos" de las subvenciones de Bruselas al sector aeronáutico y ve "incomprensible" que los gobiernos de la UE y España "incumplan las normas y resoluciones" de la Organización Mundial del Comercio mientras exigen a sus ciudadanos que cumplan las leyes.



Considera "una vergüenza y una afrenta" que el Gobierno "ratifique públicamente" su apoyo a Airbus, empresa que ha anunciado hace meses un incremento de beneficios, mientras el sector agroalimentario de España "sufre las consecuencias de los aranceles americanos por estas ayudas ilegales".



La aceituna verde soporta desde octubre de 2019 un arancel del 25%, que EEUU puede incrementar en agosto hasta el cien por cien e incluso extenderlo a la aceituna negra, lo que agravaría la ya dramática situación del sector.



Según estimaciones de Asemesa, "están en juego" 100.000 toneladas de aceitunas y 35.000 hectáreas de olivar, situación que afectaría a 7.000 agricultores que se quedarían sin poder vender sus aceitunas. Por ello, considera que el Gobierno del PSOE y la UE deben actuar "urgentemente" para proteger a los agricultores y a todo el sector, "y no seguir de brazos cruzados esperando a que se resuelva el caso Boeing para intentar negociar entonces" porque una parte muy importante de la aceituna puede haber desaparecido antes.



Asemesa ahonda en que el sector se considera "totalmente abandonado" por la UE, pero especialmente por el Gobierno de España, que "no ha dudado en sacrificar claramente a los productos agroalimentarios en beneficio de la industria aeronáutica".



Por ello, reclama al Ejecutivo socialista y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "pasen ya de las palabras vacías y buenas intenciones a los hechos y actúen de verdad en defensa de los productos agroalimentarios españoles", un sector "esencial".



"El Gobierno de España no puede seguir de perfil escudándose en que es un problema europeo y debe paralizar de forma inmediata las ayudas ilegales a Airbus, ya que de lo contrario estaría abocando al desastre, de manera consciente, al sector de la aceituna de mesa, que nada tiene que ver con esta guerra", subraya.



"EN PELIGRO" UNA PARTE MUY IMPORTANTE



Asemesa considera que está "en peligro" una parte muy importante de la industria de la aceituna de mesa, un sector de relevancia económica y social en Andalucía, Extremadura y otras zonas de España por su "papel indispensable" en la fijación de la población al territorio y en la creación de riqueza, así como por su aportación social a la sostenibilidad de zonas rurales en las que el olivar "es casi la única alternativa" laboral para miles de familias.



De confirmarse esta nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos, la sociación cree que se aceleraría el "proceso de deslocalización" de la industria iniciado en el sector "hace años" y que se está dando también en otros sectores muy cercanos a la aceituna que ya tienen instalaciones productivas en EEUU, Marruecos, Argentina o Portugal.



De hecho, señala que ya en este momento la aceituna española está siendo sustituida en EEUU por la de otros países como Marruecos, Grecia, Portugal, Egipto y Turquía, que no sufren los aranceles, de forma que el Gobierno "no puede permitir esta situación y abandonar al sector" porque eso "significaría la ruina de miles de agricultores" y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la industria.



En consecuencia, Asemesa realiza un nuevo llamamiento al Gobierno de España a que actúe "inmediatamente" antes de la próxima revisión de los aranceles en agosto "para detener la hemorragia" del sector de la aceituna, el cual "no puede seguir esperando a la resolución del caso Boeing ni a las elecciones de EEUU".



Concretamente, reclama que se retiren las ayudas "ilegales" a Airbus para que Estados Unidos deje de tomar "represalias" contra los productos agroalimentarios que nadan tienen que ver en esta disputa; que España "mida muy bien" las consecuencias de la implantación de la denominada tasa Google; que la UE restablezca la igualdad de competencia entre todos los países europeos, "actualmente rota" por los aranceles de EEUU que no afectan ni a Grecia ni a Portugal; y que tenga en cuenta que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de la aceituna de mesa española.



"Este asunto es la gota que colma el vaso de una larga lista de problemas y amenazas que viene azotando al sector en los últimos años", concluye Asemesa, que se refiere al caso del arancel del 35% de EEUU a la aceituna negra, y del 25% a la verde por el caso Airbus; la amenaza del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur; los nubarrones que se ciernen en caso de un Brexit sin acuerdo; el RD Ley 05/2020 que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria; o la paralización del comercio y la pérdida de rentabilidad devenidas de la pandemia del Covid-19.