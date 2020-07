España.- Podemos no ve una "causa concreta" en el batacazo de las elecciones gallegas y vascas y defiende a Iglesias

13/07/2020 La portavoz de Podemos y secretaria de Formación de Podemos, Isa Serra, durante una manifestación en la que cerca de un millar de médicos internos residentes (MIR) de la Comunidad de Madrid se concentran en su primera jornada de huelga frente a las dependencias de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta, en Madrid (España) a 13 de julio de 2020. Ante la negativa de la Consejería de Sanidad a negociar un convenio para un colectivo "sobreexplotado", los sanitario residentes han convocado una huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones. La Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos de hasta el cien por cien, los cuales han sido denunciados por el sindicato Amyts, que ha presentado medidas cautelarísimas. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



La Ejecutiva de Podemos, que no se ha convocado este lunes, se reunirá esta semana para comenzar a hacer "autocrítica"



La portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isabel Serra, ha evitado señalar causas concretas del batacazo que ha sufrido su formación en las elecciones vascas y gallegas de este domingo, y ha explicado que lo que les toca ahora es tener una "reflexión colectiva" y "autocrítica", para analizar la "realidad compleja" que ha dado lugar a esos malos resultados; una tarea que comenzarán esta semana con la reunión de la Ejecutiva, que no se ha reunido este lunes, pero que tendrá lugar "los próximos días".



Eso sí, la dirigente ha reivindicado la gestión del secretario general 'morado' y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la dirección estatal del partido, al recordar que ésta fue "revalidada" en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de mayo.



"Acabamos de tener una asamblea ciudadana en Podemos que ha revalidado la dirección que tenemos actualmente. Esa dirección y el conjunto de la organización, con nuestros compañeros de Euskadi y Galicia, tenemos que tener una reflexión para salir más fuertes en el futuro", ha afirmado, al ser preguntado sobre si el liderazgo de Iglesias se ve cuestionado por estos resultados, y sobre si corresponde exigir responsabilidades a la dirección.



En declaraciones a los medios durante su participación en la manifestación convocada por sanitarias y sanitarios residentes en su primera jornada de huelga para reclamar un convenio colectivo, Serra ha admitido que ante los "malos resultados", que son "evidentes", Podemos debe "hacer autocrítica de los errores del pasado" y tener "una gran reflexión para tener más fuerza en el futuro".



"UNA REALIDAD COMPLEJA" Y "MUCHAS CAUSAS"



No obstante, preguntada por los motivos concretos de esa derrota, y sobre si pueden tener que ver con las "ideas" o bien con los "liderazgos", la portavoz ha explicado que "los resultados no se basan en una causa concreta sino que es una realidad compleja".



"Hay muchas causas, y eso es lo que nos toca hacer en Unidas Podemos, tener un debate y una reflexión colectiva para estar más fuertes en el futuro", ha enfatizado Serra, quien ha avanzado que la Ejecutiva tiene previsto reunirse esta semana, "en los próximos días", para comenzar esta tarea.



Asimismo, ha defendido que, a pesar de los malos resultados, ahora les toca "poner en valor" las políticas que Unidas Podemos está desarrollando desde el Gobierno central, "a favor de los derechos de la ciudadanía", que contrastan, a su juicio, con las del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se mantendrá en el poder en Galicia.



De hecho, esto es lo que Serra ha querido destacar "en primer lugar" respecto a los resultados de las gallegas. "Es una malísima noticia que Feijóo haya sacado tanto resultado. Sigue gobernando en Galicia quien hace políticas contra los servicios públicos, la industria y los derechos de los gallegos. y eso es una mala noticia", ha lamentado.