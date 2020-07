España.- Ministro de Justicia apuesta por potenciar el federalismo y dar "una vuelta" al Título VIII de la Constitución

Advierte sobre un posible referéndum: "ni España puede decidir solo sobre Cataluña, ni Cataluña solo sobre España".



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este lunes que la solución al problema catalán "debe ser política y negociada" porque las sentencias --en referencia a la del procés-- no resuelven los problemas políticos. En este sentido aboga por "dar una vuelta al Título VIII de la Constitución --que regula la organización territorial de España-- aunque sea para dejarlo igual" y por potenciar el federalismo.



"Igual hay que dar una vuelta al Título VIII aunque sea para dejarlo igual. No lo sé, tenemos que encontrar una fórmula para que todos los españoles, incluidos los catalanes, estemos a gusto y tengamos un marco de convivencia, pero todos bajo un arco", ha señalado durante el turno de preguntas tras su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press.



REFERÉNDUM



En este sentido, ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez está en la búsqueda de la solución y ha añadido que la política ofrece la "flexibilidad y cintura" necesarias "para buscar las fórmulas" como ya se hizo en 1978 con el Estado de las autonomías. Con todo, ha advertido sobre un posible referéndum de autodeterminación que "ni España puede decidir solo sobre Cataluña, ni Cataluña solo sobre España". "Todos debemos pronunciarnos sobre estas cuestiones, y esa es la tranquilidad y seguridad jurídica que da nuestra Constitución", ha incidido.



Sobre la posibilidad de tocar ese Título VIII, Campo ha incidido en la opción de buscar una potenciación de la vía federal y del estado autonómico "pero manteniendo el título preliminar de la Constitución, dentro de la unidad de España". En este sentido, apuesta por potenciar ese articulado "pero siempre desde los parámetros del acuerdo" porque la "la vía de la imposición no es un buen camino para resolver los problemas de la política".



Además, el titular de Justicia ha indicado que un referéndum de autodeterminación no es posible con el marco legal existente, y que una reforma constitucional (para abordar asuntos como el Título VIII o la inviolabilidad del Rey) requieren de las mayorías establecidas, dos tercios del Congreso y del Senado, algo que "actualmente es complicado" dada la oposición del PP.



Por otro lado, Campo ha señalado que no se pronuncia sobre la futura resolución del Supremo sobre la aplicación del 100.2 a los presos del 'procés' independentista catalán después de que Fiscalía pidieran revocar el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por considerar que era un tercer grado encubierto. El ministro ha señalado que hablar sobre algo que esta 'subiudice' seria no respetar al Tribunal Supremo.