España.- Justicia enmarca las querellas contra el gobierno por la gestión de la pandemia en la "normalidad democrática"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enmarcado en la "normalidad democrática" el medio centenar de querellas y denuncias presentadas en el Tribunal Supremo contra la gestión por el Gobierno de la pandemia por covid-19.



"No tienen que asustar", ha señalado Campo durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha apoyado que cualquiera pueda acudir a los tribunales si se considera que se ha menoscabado su derecho con las disposiciones contra la pandemia, si bien otra cosa es la suerte que corran dichas acciones penales.



Como juez, ha señalado que cree que alguna de ellas ni siquiera llegarán a admitirse a trámite si bien salva de este grupo las acciones emprendidas en relación con la gestión en las residencias de mayores. "Habrá que esperar, la justicia es lenta, más de lo debido", ha señalado.



RENOVACION CGPJ



En otro momento del acto, Campo ha sido preguntado sobre un posible acuerdo para renovar el Consejo Genreral del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales concluyeron su mandato hace ya año y medio. Para el ministro, lo llamativo es no disponer aún de dicho acuerdo, puesto que el legislador previó mandatos de cinco años para un órgano cuyos miembros no deben repetir.



En clara referencia al Partido Popular, aunque sin citarle, el titular de Justicia ha manifestado que "aquellos que no potencian su renovación no saben el daño que hacen a las instituciones".



Por otra parte, Campo ha manifestado que "desde el minuto uno" está hablando con todas las fuerzas políticas para lograr la renovación y ha defendido pese a calificarle de "perfeccionable" el actual modelo, que permite que los jueces propongan a la Cortes los nombre los candidatos para ocupar los doce puestos de vocal de origen judicial.



"No es justo decir que son buenísimos porque lo dicen los jueces y cuando entran en la mácula política decir que han perdido sus bondades", ha indicado frente a los que critican el actual modo de elección de estos cargos públicos.