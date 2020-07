España.-AV.-Cvirus.- Torra rechaza la decisión judicial y anuncia un decreto para reafirmar las medidas adoptadas en Lleida

10/07/2020 El president de la Generalitat, Quim Torra, durante la presentación del libro de la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Laura Borràs, 'El poder transformador de la lectura' en Barcelona, Catalunya, (España), a 10 de julio de 2020. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que este lunes por la tarde aprobarán un decreto ley que incorpore un plan para poder actuar "con contundencia" ante rebrotes como los del Segrià (Lleida), que reafirma las medidas de confinamiento adoptadas en la zona, pese a de que el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, haya rechazado ratificado.



En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial: "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".



Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados, y por ello ha pedido a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones el Govern y no las del juzgado "por su bien".