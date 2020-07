El uruguayo Darwin Núñez se afianza en la zona noble de la tabla

El delantero uruguayo del Almería Darwin Núñez celebra un gol ante el Rayo Vallecano. EFE/LaLiga

Madrid, 13 jul (EFE).- El delantero uruguayo del Almería, Darwin Núñez se afianzó en la parte alta de la clasificación de máximos goleadores de LaLiga SmartBank, tras sumar su decimoquinta diana del curso, al firmar este lunes uno de los tres tantos del conjunto andaluz en la victoria (3-2) de los “indálicos” sobre el Rayo Vallecano.

Un gol que situó al joven internacional charrúa en la quinta plaza de una clasificación, que seguirá liderando una jornada más su compatriota Cristhian Stuani (Girona) con un total de 27 goles.

Completan las primeras plazas de la clasificación el delatero colombiano del Zaragoza, Luis Suárez, segundo con 19 dianas, y el atacante brasileño de la Ponferradina, Yuri de Souza, tercero con 17.

Mucho más abajo en la tabla figura el jugador del Rayo Vallecano Juan Villar, que sumó su séptima diana del curso, tras firmar este lunes ante el Almeria su tercer doblete desde que se reanudó la competición, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus.

También cerró la jornada con un doblete el delantero brasileño del Elche, Jonathas, que sumó su quinto tanto del curso, con los dos goles que firmó este lunes ante el Albacete.

-- Clasificación de goleadores (40ª jornada)

- Con 27 goles: Cristhian Stuani (URU) (10p) (Girona)

- Con 19 goles: Luis Suárez (COL) (3p) (Zaragoza)

- Con 17 goles: Yuri de Souza (BRA) (6p) (Ponferradina)

- Con 16 goles: Juan Diego Molina "Stoichkov" (7p) (Alcorcón)

- Con 15 goles: Darwin Núñez (URU) (5p) (Almería)

- Con 14 goles: Martín Merquelanz (4p) (Mirandés); Alfredo Ortuño (4p) (Oviedo)

- Con 13 goles: Armando Sadiku (ALB) (5p) (Málaga)

- Con 12 goles: Álex Fernández (7p) (Cádiz); Hugo Fraile (9p) (Fuenlabrada); Curro Sánchez (4p) (Numancia)

- Con 11 goles: Shinji Okazaki (JPN) (Huesca); Rubén Castro (3p) (Las Palmas); Marcos André (BRA) (1p) (Mirandés)

- Con 10 goles: Anthony "Choco" Lozano (HON) (Cádiz); Jonathan Viera (2p) (Las Palmas); Higinio Marín (Numancia)

- Con 9 goles: José Carlos Lazo y Juan Muñoz (1p) (Almería); Fidel Chaves (5p) (Elche); Cristian Herrera (1p) (Lugo); Álvaro Cejudo (Racing); Yacine Qasmi (FRA) (1p) (Rayo Vallecano/Elche); Dani Gómez (Tenerife)

- Con 8 goles: Yoel Bárcenas (PAN) (Oviedo); Karim Yoda (FRA) (Racing)

- Con 7 goles: Ager Aketxe (2p) (Deportivo); Juan Francisco Martínez "Nino" (Elche); Mikel Rico y Rafa Mir (1p) (Huesca); Juanjo Narváez (COL) (Las Palmas); Manuel Barreiro (5p) (Lugo); Alberto Escassi (Numancia); Juan Villar (1p) (Rayo Vallecano); Aitor García (Sporting); Luis Milla (5p) (Tenerife)

- Con 6 goles: Dani Ojeda (Albacete); Víctor Mollejo y Christian Santos (VEN) (Deportivo); Pere Milla (Elche); David González "Nono" (2p) y Álex Alegría (Extremadura); Adrián González (4p) (Málaga); Matheus Aias (BRA) (2p) (Mirandés); Adrián Embarba (2p), Leo Ulloa (ARG) (2p) y Mario Suárez (4p) (Rayo Valllecano); Uros Djurdjevic (SRB) (Sporting); Álex Bermejo (Tenerife)

- Con 5 goles: Richard Boateng (GHA) y Oscar Arribas (Alcorcón); Sekou Gassama (SEN) (1p) (Almería); Alberto Perea (Cádiz); Sabin Merino (Deportivo); Jonathas (BRA) (Elche); Gio Zarfino (URU) (Extremadura); Borja García (Girona); Tomas Pekhart (CZE) (1p) (Las Palmas); Álvaro Rey (1p) (Mirandés); Marco Sangalli (Oviedo); Pablo Valcarce y Álex Aizpuru "Kaxe" (Ponferradina); Álvaro Vázquez (Sporting); Suso Santana (3p) (Tenerife); Javi Ros (3p) y Raúl Gutiérrez "Guti" (Zaragoza)

- Con 4 goles: Pedro Sánchez, Manu Fuster y Roman Zozulia (UKR) (Albacete); Ernesto Gómez (1p) (Alcorcón); y José Corpas (1p) (Almería); Dani Romera (Cádiz/Alcorcón); Mamadou Koné (CIV) (1p) (Deportivo); Oscar García "Pinchi" (Extremadura); Antonio Glauder, Iban Salvador y Randy Nteka (FRA) (Fuenlabrada); Marc Gual (Girona); Juan Carlos Real, Daniel Raba (1p) y Cristo González (Huesca); José Ángel Carrillo y Moctar El Hacen (MAU) (Lugo); Antonio Cortés "Antoñín" (Málaga); Ibrahima Balde "Ibra" (SEN) y Borja Sánchez (Oviedo); Óscar Trejo (ARG) (1p) (Rayo Vallecano); Filip Malbasic (SRB) (1p), Borja Lasso (Tenerife); Alberto Soro, Javier Puado, Miguel Linares y Shinji Kagawa (JPN) (1p) (Zaragoza)

- Con 3 goles: Rey Manaj (ALB) (1p) y Néstor Susaeta (2p) (Albacete); Fran Sandaza y Rui Costa (POR) (Alcorcón); Sergio Aguza (1p) (Almería); Nano Mesa (Cádiz); Gonzalo Verdú y Daniel Escriche (Elche); Cristian Rodríguez, Kike Márquez (1p) (Extremadura); Juan Manuel Marrero "Juanma", Sekou Gassama y Jeisson Martínez (PER) (Fuenlabrada); Eugeni Valderrama (Huesca); Pedro González "Pedri" (Las Palmas); Iriome González (Lugo); David Lombán (Málaga); Iñigo Vicente, Mario Barco y Jon Guridi (Mirandés); Rodri Ríos (1p) (Oviedo); Ivi López (Ponferradina); Nuha Marong y Enzo Lombardo (FRA) (Racing); Esteban Saveljich (ARG) (Rayo Vallecano); Manu García, Pedro Díaz y Nacho Méndez (Sporting); Guillermo Fernández (Racing); Alejandro Catena, Tiago Manuel Dias "Bebé" (POR), José Ángel Pozo y Álvaro García (Rayo Vallecano)

- Con 2 goles: Javier Acuña (PAR) y Álvaro Jiménez (Albacete); Carlos Pomares, Luis Perea y Alejandro Mula (Alcorcón); Nikola Maras (SRB), Fran Villalba, Valentín Vada (ARG) y César de la Hoz (Almería); Isaac "Iza" Carcelén, David Querol y Juan Cala (Cádiz); Borja Valle, Peru Nolaskoain y Emre Çolak (TUR) (Deportivo); Luis Alfonso Ledesma "Willy" (Extremadura); Jose Fran (1p), Pathé Ciss (SEN) y Anderson Emanuel (ANG) (Fuenlabrada); Alex Granell,Brandon Thomas, Samu Sáiz y Aday Benítez (Girona); Jorge Pulido y Miguel Llambrich "Miguelón" (Huesca); Benito Ramírez (Las Palmas); Alex López y Carlos Pita (Lugo); Miguel Ángel Cifuentes (Málaga); Antonio Sánchez y Álvaro Peña (Mirandés); Guillermo Fernández (1p), Derik Osede e Iván Calero (Numancia); Juanjo Nieto, Sergio Tejera y Samuel Obeng (GHA) (Oviedo); Pablo Larrea, Isaac Palazón "Isi" y Asier Benito (Ponferradina); Jordi Figueras, David Rodríguez (1p) (Racing); Andrés Martín y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Borja López, Carlos Carmona (1p), Jean Babin (FRA), Murilo de Souza (BRA) (Sporting); Alex Muñoz, Nikola Sipcic (SRB), José Luis Moreno "Joselu" y Aitor Sanz (Tenerife); Raphael Dwamena (GHA), Iñigo Eguaras y Francisco Javier Atienza (Zaragoza)

- Con un 1 gol: Eddy Silvestre y Maikel Mesa (Albacete); Adrián Diéguez y David Fernández (Alcorcón); Aristote Nkaka (BEL), José Romera, Radosav Petrovic (SRB), Lucien Owona (CAM), Juan Muñoz, Iván Balliu y Arvin Appiah (ING) (Almería); Javi Navarro, Jon Garrido, Luis Alfonso Espino (URU), Caye Quintana, Jean-Pierre Rhyner (SUI), Rafael Jiménez "Fali", Marcos Mauro (ARG), Iván Alejo, Marcos Mauro (ARG), Álvaro Giménez y José María Martín “José Mari” (Cádiz); Sasa Jovanovic (SRB), Michele Somma (ITA), Eneko Bóveda, Alex Bergantiños, Hugo Vallejo y David Simón (Deportivo); Iván Sánchez, Danilo Ortiz (PAR), Dani Calvo, Gonzalo Villar, José Antonio Fernández "Josan", Manuel Sánchez, Óscar Gil y Juan Cruz (Elche); Diego Caballo, Fran Cruz, Airán Cabrera, Alex Díez, Víctor Pastrana, José Antonio Pardo, Emmanuel Lomotey (GHA), Ángel Bastos y David Rocha (1p) (Extremadura); David Prieto, Cristóbal Márquez y Oriol Riera (Fuenlabrada); Gerard Gumbau y Jonatan Soriano (Girona); Álex Gallar, Sergio Gómez, Josué Sá, David Ferreiro y Javi Galán (Huesca); Fede Varela (ARG) y Eric Curbelo (Las Palmas); Borja Domínguez, Gerard Valentín, Manu Barreiro (1p), José Carlos Ramírez, Mathieu Peybernes (FRA), Yanis Rahmani (FRA); José Malagón y Marcelo Amado (Lugo); Mikel Villanueva, Dani Pacheco, José Antonio Morente "Tete", Hicham Boussefiane (MAR) y Keidi Bare (ALB) (Málaga); Andrés García, Sergio González y Joaquín Muñoz (Mirandés); Carlos Gutiérrez, Adrián Castellano, Carlos Gutiérrez, Mohamed Sabhaji "Moha", Alex Sola, Alberto Noguera, Marc Mateu e Igor Zlatanovic (SRB) (Numancia); Christian Fernández "Bolaño" y Luis Miguel Sánchez “Luismi” (Oviedo); Pablo Trigueros, Nacho Gil, Francisco Manzanara y Franco Russo (ARG) (Ponferradina); David Barral, Manu Hernando, Jon Ander Pérez, Fernando García “Nando” y Borja Galán (Racing); Santiago Comesaña "Santi", Jonathan Montiel, Luis Advíncula (PER) y Isaac Palazón “Isi”(Rayo Vallecano); Marc Valiente, Isma Cerro, Pablo Pérez y Unai Medina (Sporting); Robert Mazan (SVK), Ramón Mierez (ARG), Nahuel Leiva, Jorge Padilla, Alex Bermejo y Shaq Moore (USA) (Tenerife); Carlos Nieto, Alberto Guitián y Álex Blanco (Zaragoza)

- Goles en propia puerta: Michele Somma (ITA) (Deportivo, contra Oviedo); Pedro Alcalá (Girona, contra Albacete); Dani Calvo (Elche, contra Alcorcón); Nikola Sipcic (SRB) (Tenerife, contra Ponferradina); Pedro Alcalá (Girona, contra Cádiz); Iriome González (Lugo, contra Ponferradina); Luis Advíncula (PER) (Ravo Vallecano, contra Ponferradina); Alex Sola (Numancia, contra Lugo); Josué Sá (POR) (Huesca, contra Fuenlabrada); Dani Barrio (Numancia, contra Almería); Juan Manuel Marrero "Juanma" (Fuenlabrada, contra Racing); Juan Cruz (Elche, contra Las Palmas); Carlos Cordero (Sporting, contra Extremadura); Marcelo (Lugo, contra Huesca); Lomotey (Extremadura, contra Rayo); Michele Somma (ITA) (Deportivo, contra Las Palmas); Nikola Maras (Almería, contra Cádiz), Derik Osede (Numancia, contra Racing), Luis Perea (Alcorcón, contra Sporting); Pablo Trigueros (Ponferradina, contra Deportivo); Josué Sá (POR) (Huesca, contra Alcorcón); Francisco Montero (Deportivo, contra Extremadura).