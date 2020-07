El ente electoral venezolano destaca la "motivación" de los jóvenes de cara a comicios

Fotografía tomada el pasado 15 de junio en la que se registró a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 13 jul (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Indira Alfonzo, destacó este lunes la "motivación" de los jóvenes que acudieron a más de 200 puntos donde se registraron para tener derecho a votar por primera vez en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre y otros ciudadanos que fueron a actualizar sus datos.

"Sentimos una gran motivación de las venezolanas y venezolanos, mucha juventud, mucha juventud acercándose, respetando el distanciamiento, con su tapabocas, veo motivación, veo un pueblo joven dispuesto a participar", dijo Alfonzo en un contacto telefónico con la televisión pública VTV.

"Es el inicio de una jornada que podemos catalogar de exitosa", añadió Alfonzo al recordar que la etapa de registro de nuevos votantes -y actualización de datos de los ya existentes- se extenderá hasta el próximo día 26.

La presidenta del CNE también dijo que se instaló el 76 % de los 251 puntos de registro, y que la activación estuvo por debajo de lo esperado en el estado de Zulia, que limita con Colombia, y donde aplica una "cuarentena radical" para frenar los contagios del nuevo coronavirus.

"El llamado es a participar, a ejercer el más alto honor que dispensa la Constitución, que es la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía", prosiguió la rectora.

Las elecciones del 6 de diciembre permitirán la renovación de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), un poder que dos directivas dicen controlar y que el Supremo decretó en desacato poco después de que la oposición se hiciera con su control por primera vez desde que el chavismo subió al poder en 1999.

Precisamente por este desacato fue el Supremo el órgano que designó a los nuevos integrantes del CNE, entre ellas Alfonzo, quien fuera magistrada.

La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, que lidera una de las directivas que dice controlar el Parlamento y a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, ha dicho que no participará en los comicios al señalar que no se prestará para "farsas" y poner en duda la imparcialidad del CNE.