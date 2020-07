El campeón All Knights inicia la segunda vuelta de la Liga latina de LoL como líder

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 15 de febrero de 2020, en la que se observa al argentino Leandro 'Newbie' Marcos, soporte de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends.en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games

México, 12 jul (EFE).- El campeón All Knights inició como líder de la clasificación la segunda vuelta de la primera parte de la fase de grupos del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL).

Los caballeros derrotaron sin problemas el sábado a Infinity, que jugó con el suplente José 'Pillo' Martínez, quien sustituyó al carrilero superior ecuatoriano Roberto 'Straight' Guallichico.

El tirador coreano Noh 'Alive' Jin-wook fue el mejor elemento de All Knights al conseguir 10 de los 20 asesinatos de su escuadra.

Este domingo, la mejor versión en el Clausura del bicampeón Isurus, pasó por encima de los caballeros con un marcador de asesinatos 32-8 en favor del tiburón; sin embargo, All Knights mantuvo el primer puesto al contar con seis unidades.

Tuvieron que pasar cuatro partidos para que Furious Gaming, segundo lugar junto a Rainbow7, conociera otra vez la derrota al caer el sábado en contra de Azules Esports, pero el domingo logró una valiosa unidad al vencer a XTEN Esports para arrancar la segunda vuelta con cinco puntos.

Rainbow7, que desde la llegada de su refuerzo, el carrilero central Tomás 'Aloned' Díaz, sólo ha perdido una vez, terminó la semana 4 con dos triunfos y ningún descalabro.

En ambos duelos Aloned fue figura. Ante el bicampeón, Díaz consiguió cuatro asesinatos y nueve asistencias, mientras que el domingo enfrente de Azules, lo nombraron el más valioso de la partida por sus siete 'kills' y el mismo número de asistencias.

XTEN derrotó el sábado a Pixel Esports Club, para ganar terreno en la lucha por no jugar la Promoción/Relegación, pero mantuvieron el último puesto de la clasificación empatados con los mexicanos con dos unidades.

El carrilero central peruano Renato 'Renyu' Gallegos fue el mejor de los arqueros en contra de Pixel, al finalizar con 10 asesinatos y seis asistencias.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 6

Furious 5

Rainbow7 5

Azules 4

Infinity 4

Isurus 4

Pixel 2

XTEN 2.