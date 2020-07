Deuda corporativa global crecerá US$1 billón: Firma de inversión

(Bloomberg) -- La deuda corporativa global aumentará en hasta US$1 billón este año, a medida que las empresas incrementan las reservas para ayudar a sortear la pandemia de coronavirus y una desaceleración económica, según Janus Henderson Investors.

La deuda neta podría ascender a cerca de US$9,3 billones, un alza de 12% en comparación con el año pasado, según cifras de un informe de la firma de gestión de activos. La administradora, que supervisa US$294.400 millones, analizó a 900 de las compañías no financieras más grandes en términos de capitalización de mercado en todo el mundo.

Boeing Co., BP Plc y General Motors Co. se encuentran entre los prestatarios que han vendido bonos o recaudado préstamos este año para impulsar la liquidez, luego de que la agitación provocada por el coronavirus trastornara los mercados crediticios en el primer trimestre. El apoyo de los bancos centrales en Europa y Estados Unidos también ha reducido los costos de endeudamiento en medio de una recesión económica mundial.

El impacto de la mayor deuda en el balance general se verá reducido por la probabilidad de que no se gasten todos los préstamos nuevos, dijo en el informe Tom Ross, gerente de cartera de crédito corporativo de Janus Henderson. Las compañías también recortarán los dividendos hasta en US$300.000 millones, reducirán las inversiones y venderán nuevas acciones para aliviar la carga de la deuda, señaló.

Nota Original:Global Company Debt to Soar by $1 Trillion, Janus Henderson Says

