DC United remonta dos goles en contra e iguala 2-2 ante Toronto en torneo de MLS

Con goles del argentino Federico Higuaín y el francés Frédéric Brillant, el DC United logró una sorprendente remontada con un jugador menos para empatar 2-2 en el descuento ante el Toronto FC este lunes en el torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

El equipo canadiense se había adelantado con dos dianas del delantero estadounidense Ayo Akinola en los minutos 12 y 44, que fueron contrarrestadas con las de Higuaín en el 84 y Brillant en el 90+1 en la cancha del complejo deportivo de Disney World.

Con este resultado termina la jornada 1 del Grupo C del torneo 'MLS is Back', en el que DC United y Toronto FC suman un punto y se sitúan por debajo del líder New England Revolution, que derrotó por 1-0 al Montreal Impact.

A sus 20 años, Akinola fue la figura de la primera parte con sus dos goles, el primero con un potente disparo desde el borde del área y el segundo después de un error de la zaga rival que el español Alejandro Pozuelo aprovechó para darle el pase de la muerte a Akinola.

El 2-0 no fue el único golpe del DC United antes del descanso, ya que en el 45+6 su mediocampista venezolano Júnior Moreno vio la segunda amarilla por una fuerte entrada y fue expulsado.

Pero el DC United se rehízo y mediante Federico Higuaín, que había entrado al campo apenas cuatro minutos antes, logró recortar distancias con una gran definición del veterano centrocampista, que picó la pelota por encima del portero.

El gol dio confianza al equipo de Washington, que logró la igualada en el tiempo de prolongación con un remate de cabeza a la red de Brillant tras un servicio de falta lejano al área.

El partido vio también el debut en la MLS del extremo argentino Pablo Piatti, quien salió de titular con el Toronto FC y fue relevado en el 72.

El partido debió disputarse el domingo pero fue pospuesto para la mañana del lunes a la espera de algunos resultados de pruebas de coronavirus a varios jugadores.

La jornada del lunes se completará con los juegos Los Angeles FC-Houston Dynamo (00H00 GMT) y Los Angeles Galaxy-Portland Timbers (02H30 GMT del martes).

Alineaciones:

Toronto FC: Quentin Westberg - Auro, Omar González (Eriq Zavaleta, 64), Chris Mavinga (Laurent Ciman, 64), Justin Morrow (Richie Laryea, 46) - Pablo Piatti (Erickson Gallardo, 63), Michael Bradley, Marco Delgado, Tsubasa Endoh - Alejandro Pozuelo (Nick DeLeon, 77) y Ayo Akinola. DT: Greg Vanney.

Goles: Akinola (12 y 44)

DC United: Bill Hamid - Russell Canouse, Frédéric Brillant, Steven Birnbaum, Joseph Mora (Chris Odoi-Atsem, 69) - Júnior Moreno, Felipe, Julian Gressel (Kevin Paredes, 58), Edison Flores (Yamil Asad, 57) - Ulises Segura (Federico Higuaín, 80) y Ola Kamara (Oniel Fisher, 46). DT: Ben Olsen.

Tarjetas amarillas: Júnior Moreno (18 y 45+6), Felipe (71) y Russell Canouse (82)

Tarjetas rojas: Júnior Moreno (45+6)

Goles: Higuaín (84), Brillant (90+1)

gbv/ol