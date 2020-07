Cultura.- Muere Kelly Preston, actriz de Jerry Maguire y mujer de John Travolta, a los 57 años

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Kelly Preston, actriz conocida por sus papeles en películas tan populares como Los gemelos golpean dos veces o Jerry Maguire, y esposa del también actor John Travolta, ha muerto a los 57 años.



"En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, querida esposa y madre, falleció tras de una batalla de dos años contra el cáncer de pecho", anunció la familia en un comunicado en el que piden "privacidad" para superar este momento.



El propio John Travolta, esposo de Preston, confirmó a través de redes sociales la muerte de la actriz tras perder "su batalla de dos años contra el cáncer de pecho". "Ellá libro una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos siempre muy agradecidos a los médicos y enfermeras de todos los centros médicos que la han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados", afirma el actor.



En el comunicado, además, Travolta anuncia que se retirará un tiempo de la actividad pública para dedicarse enteramente a su familia. "Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre. Así que os pido disculpas por adelantado si no tenéis noticias nuestras por un tiempo, concluye.



Con más de setenta trabajos a sus espaldas como actriz, Kelly Preston debutó con pequeños papeles en series como Hawai 5-0, Capitolio o The Renegades. Su salto al cine lo dió en 1983, en Al filo de la medianoche, una cinta protagonizada por Charles Bronson.



Entre sus trabajos destacan títulos como S.O.S. Equipo azul(1986), Los gemelos golpean dos veces (1988), Jerry Maguire (1996), Abierto hasta el amanecer (1996), Entre el amor y el juego (1999), Campo de batalla: La Tierra (2000) . Su última cinta fue la película Gotti, cinta sobre la mafia protagonizada por su esposo John Travolta en 2018.