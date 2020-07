13/07/2020 Cultura.- ¿Ha confirmado Ludacris que Fast and Furious 9 viajará al espacio?. Hace ya varios meses que los rumores sobre el posible viaje al espacio de Dominic Toretto y el resto de protagonistas de Fast & Furious en la novena entrega de la saga. Y, si los últimos comentarios de Ludacris son ciertos, todo apunta que el salto espacial de la franquicia será una realidad. CULTURA UNIVERSAL PICTURES



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Hace ya varios meses que los rumores sobre el posible viaje al espacio de Dominic Toretto y el resto de protagonistas de Fast & Furious en la novena entrega de la saga. Y, si los últimos comentarios de Ludacris son ciertos, todo apunta que el salto espacial de la franquicia será una realidad.



El rapero y actor estuvo en una entrevista con Jeff Cagle Show en SiriusXFM y dio algunos detalles curiosos de la próxima cinta, que se ha retrasado casi un año a causa de la pandemia de coronavirus, incluyendo alguna broma sobre viajar más allá del planeta.



Cuando la entrevistadora preguntó si había algún plan para hacer una película de Fast & Furious en el espacio, Ludacris dijo que sin saberlo había dicho algo muy importante. Cuando preguntó específicamente por una secuencia espacial, el actor incluso se cubrió la boca en gesto de sorpresa, como si no quisiese revelar ningún spoiler.



"Acabas de decir algo muy importante", exclamó Ludacris. "Diré que eres muy intuitiva, porque dijiste algo correcto, pero no voy a revelar el qué", se limitó a apuntar.



https://youtu.be/eC023sTZC_o



Por el momento no hay forma de saber si se trata sólo de una broma del actor o si efectivamente Toretto y su Familia viajarán al espacio, pero parece que hay bastantes posibilidades. En Fast & Furious 9, el personaje de Vin Diesel se enfrentará al enemigo más difícil que haya tenido jamás: su hermano Jakob, interpretado nada menos que por John Cena. Así que* todo es posible en la franquicia A todo gas.



Fast & furious 9 llegará finalmente a los cines el 2 de abril de 2021.