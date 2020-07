Coronavirus.- Un comité del Parlamento de Israel aprueba reabrir piscinas y gimnasios contra la opinión de Netanyahu

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Un comité del Parlamento de Israel ha votado este lunes a favor de reabrir inmediatamente piscinas y gimnasios, en un revés a la decisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de cerrar estas instalaciones a causa del aumento de casos de coronavirus en el país.



El comité 'ad hoc' sobre el coronavirus en la Knesset ha celebrado la votación horas después de que el primer ministro pidiera a la presidenta del organismo, Yifat Shasha-Biton, que rechazara la propuesta, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



Shasha-Biton, del Likud de Netanyahu, ha votado a favor de la reapertura pese a que minutos antes la oficina del primer ministro desvelara que tanto él como el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, habían decidido mantener cerradas estas instalaciones.



El líder del Likud en la Knesset, Miki Zohar, ha reclamado el cese de Shasha-Biton y ha dicho que "es una lástima que una miembro de la coalición en el Parlamento haya elegido un camino populista e irresponsable a costa de la lucha de las autoridades contra el brote de coronavirus", tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.



Previamente, la presidenta del comité había destacado que se encuentra en el cargo para "servir al público y hacer lo que está bien para la población, tanto a nivel sanitario como financiero". "Estoy dispuesta a pagar el precio por hacer lo correcto. Adoptamos decisiones fundamentadas en datos", ha agregado.



El Ministerio de Sanidad israelí ha confirmado durante la jornada 1.221 nuevos contagios por coronavirus en el último día, lo que sitúa por primera vez por encima de los 20.000 los casos activos en el país.



Así, ha señalado que hasta la fecha se han detectado un total de 39.871 casos de coronavirus, con 364 fallecidos, y ha agregado que un total de 160 pacientes se encuentran en estado grave, según el diario 'Yedioth Ahronoth'.



Netanyahu reconoció la semana pasada que, a la vista de la situación, "la última parte de la reapertura de la economía fue prematura". "Gestionar el coronavirus requiere una toma de decisiones responsable y un equilibrio entre prueba y error", defendió.