Coronavirus.- El ministro de Salud de Ecuador admite que no hay camas de cuidados intensivos disponibles en Quito

09/06/2020 09 June 2020, Ecuador, Quito: A family wearing face masks prays in the church of Lloa while keeping a safe distance. Prayer is only allowed for 15 minutes a part of new security measures introduced in the church to prevent the spread of the new coronavirus. Photo: Juan Diego Montenegro/dpa POLITICA INTERNACIONAL Juan Diego Montenegro/dpa



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, ha reconocido este lunes que en la capital del país, Quito, "no existe" ninguna unidad de cuidados intensivos disponible en el marco de la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que esta situación "no es grave".



"Lo digo claramente: no existe, porque este es un procedimiento dinámico y hay personas que están esperando (una cama)", ha dicho Zevallos en una entrevista concedida a Ecuavisa.



Así, según el titular de Salud, los pacientes que requieren de tratamiento en unidades de cuidados intensivos a causa de la COVID-19 se atienden en unidades adaptadas en centros sanitarios, por lo que "no es grave que no exista una cama de cuidados intensivos".



"Los pacientes están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos y en unidades de cuidados intensivos que están en el área de emergencia (...) hay ocho veces menos mortalidad de la que hubo en Guayaquil respecto a Quito, nos dio tiempo a responder", ha defendido durante su intervención, recogida por el diario local 'El Comercio'.



Quito experimenta un brote de contagios de coronavirus desde que el pasado 3 de junio avanzara en la relajación de las medidas impuestas para frenar la expansión de la pandemia. Así lo ha confirmado Zevallos al citado medio, al que ha asegurado que "se está atendiendo a todos".



En concreto, ese día Quito contabilizaba 3.842 infectados, que han aumentado hasta los 9.670 con los que contaba el domingo. Los datos del Ministerio de Salud ecuatoriano muestran que la capital ha sumado 1.538 casos de la COVID-19 en una semana, del domingo 5 de julio al 12.



Los datos difundidos por el Ministerio de Salud ecuatoriano indican que, hasta el momento, se han registrado 68.459 casos de coronavirus en el país, que ya ha alcanzado los 5.063 fallecidos. La provincia de Guayas es la más golpeada por la pandemia, con 16.506 positivos. Pichincha, donde está ubicada Quito, es la segunda que más casos registra, 10.681 en total.