Coronavirus.- Chile supera los 7.000 fallecidos mientras arranca el desconfinamiento en dos regiones

07/07/2020 Un control sanitario en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Chile ha superado este lunes la barrera de los 7.000 fallecidos por la pandemia de COVID-19 tras sumar en el último día otros 45 decesos, mientras los contagios se sitúan ya por encima de los 317.000 y dos regiones han iniciado ya su desconfinamiento.



La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha sostenido que ha habido una "evolución favorable" de la pandemia, pese a los 2.617 nuevos casos registrados en el último día, con más de 286.000 pacientes recuperados y 7.024 víctimas mortales contabilizadas.



En la actualidad, hay 1.931 personas hospitalizadas en la UCI, 341 de ellas en estado crítico, mientras que en el país aún hay 440 respiradores mecánicos disponibles.



"La tasa de positividad PCR actualmente es del 15 por ciento", ha resaltado, por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, que ha incidido en que el país se acerca "afortunadamente a tasas de positividad muy bajas". En las últimas 24 horas se realizaron 17.467 test, lo que eleva el total de PCR a más de 1,3 millones.



"La mejoría continúa y los casos positivos han variado en una disminución bastante importante", ha celebrado Paris, destacando que se ha iniciado ya el desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén, una decisión que se tomó "como una medida de avanzar paso a paso, lentamente, en la recuperación de Chile".



Ante las críticas recibidas, el ministro de Salud ha asegurado que "no es un experimento ni son conejillos de indias", y ha dejado claro que, "si es necesario y las variables sanitarias se hacen negativas u obtenemos resultados negativos, daremos marcha atrás", según informa Agencia Uno.



En las dos regiones citadas se ha iniciado este lunes una primera fase de desconfinamiento, que prevé que cines y teatros puedan operar hasta el 25 por ciento de capacidad, al igual que restaurantes y cafés, mientras que también se permitirán eventos deportivos con hasta 10 personas en espacios cerrados y hasta 50 en lugares abiertos. Además, los mayores de 75 años podrán salir a caminar una vez al día y podrán volver a agendarse cirugías electivas no críticas.



CORDÓN SANITARIO



Por otra parte, Daza ha anunciado que se va a establecer un cordón sanitario para la Región Metropolitana, Valparaíso, el Gran Concepción y Temuco con motivo del festivo del 16 de julio. La medida entrará en vigor a las 18.00 horas del miércoles y se prolongará hasta las 22.00 horas del domingo.



"Se nos viene un fin de semana con un feriado (festivo), por lo que queremos anunciar un cordón sanitario, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores", ha indicado la responsable, que ha aprovechado para recordar a la población que "existe prohibición para trasladarse a la segunda vivienda a lo largo de todo nuestro país".



En este sentido, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a que "no se desplacen a la segunda vivienda para evitar y disminuir la aparición de otros brotes" en el país, según informan los medios locales.



En otro orden de cosas, la ministra de Deporte, Cecilia Pérez, ha anunciado un permiso especial para poder volver a entrenar del que se beneficiarán 18 clubes entre la Primera A y la Primera B, además de 250 atletas.



"Se entregará un permiso único y colectivo para deportistas de alto rendimiento y futbolistas profesionales", ha indicado, precisando que entrará en vigor a partir de las 22.00 horas del miércoles. "El permiso es solo para aquellos clubes que se encuentran en situación de cuarentena", ha aclarado, según el diario 'El Mercurio', precisando que será solo será para 30 personas por equipo, excluyendo al personal médico y guardias que ya cuentan con una autorización.