¿Cómo luce Elena Rodríguez en bañador mes y medio después de "Supervivientes"?

08/07/2020 Elena Rodríguez, madre de Adara, con la mascarilla reglamentaria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Mes y medio después de ser expulsada de "Supervivientes", Elena Rodríguez ha vuelto a dejarse ver en traje de baño. Y aunque ella misma confesó que había ganado todos los kilos perdidos tras su paso por Honduras, la verdad es que la madre de Adara Molinero no puede estar más estupenda.



Elena, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playa con su novio, Pedro Solà, ha sido la encargada de compartir en su cuenta de Instagram unas fotos en las que presume, a sus 47 años, de un cuerpazo de impresión.



La madre de Adara, con bañador de animal print y una camisola blanca, ha recuperado algún kilito - ya que tras su paso por "Supervivientes" se quedó excesivamente delgada - y la verdad es que no puede estar más guapa. Mientras su hija tiene de nuevo mal de amores tras hablar de su relación con Rodri en televisión, lo que al influencer no le ha sentado nada bien, Elena está más enamorada que nunca de Pedro Solà y, al parecer, suenan campanas de boda para esta feliz pareja.