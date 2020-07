Colombia.- Asesinado en su casa de Meta otro ex guerrillero de las FARC en Colombia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Un ex guerrillero de las FARC ha sido asesinado en las últimas horas en una zona rural del departamento de Meta, en el centro de Colombia, en el marco de la ola de violencia que sufre el país.



La víctima es Fredy Fajardo, de 32 años de edad, antiguo combatiente del Frente 40 de las FARC que había completado su proceso de reincorporación en el campamento de Mariana Páez, según informa Blu Radio.



"Al parecer fue asesinado por un grupo (de hombres armados) que llegó a su casa --dicen que venían uniformados--. Se desconocen los móviles hasta el momento", ha dicho el alcalde del municipio de Uribe, donde ocurrieron los hechos.



De acuerdo con la emisora colombiana, una de las hipótesis que manejan las autoridades en la investigación de este crimen es que fuera asesinado por disidentes de las FARC, es decir, los guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz.



"Con este compañero son 217 firmantes de la paz asesinados en estos años", ha dicho la FARC, el partido surgido de la guerrilla, en su cuenta oficial de Twitter.



Además, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha hecho "responsable" del "exterminio" de los antiguos insurgentes al presidente colombiano, Iván Duque, por "su omisión y señalamiento cómplice".



Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz, Colombia sufre una ola de violencia que se debe, sobre todo, a la lucha entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos territorios y negocios de las FARC.



Las principales víctimas han sido líderes sociales y ex guerrilleros. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 150 activistas han sido asesinados solo en lo que va de año.