Coalición de 18 fiscales demanda orden de Trump contra visados a estudiantes

En la imagen el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Samuel Corum /Archivo

Washington, 13 jul (EFE).- Una coalición de 18 fiscales de EE.UU. encabezados por la de Massachusetts presentaron este lunes una demanda para detener la orden del Gobierno de Donald Trump que amenaza con prohibir los visados a estudiantes internacionales que tomen sus clases de manera virtual el próximo otoño.

La querella, presentada en el tribunal del distrito de Massachusetts, está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y una de sus agencias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), según un comunicado de la oficina de la fiscal de Massachusetts, Maura Healey.

La acción incluye una solicitud de "reparación preliminar inmediata", con lo que buscan que se emita una orden judicial que evite que la nueva regla entre en vigor.

Los fiscales, agrega, llaman la atención sobre la acción "cruel, abrupta e ilegal del Gobierno federal para expulsar a estudiantes internacionales en medio de la pandemia que ha provocado muertes y trastornos" en todo el país.

"Massachussets es el hogar de miles de estudiantes internacionales que hacen contribuciones invaluables a nuestras instituciones educativas, comunidades y economía", señaló Healey, al defender que están tomando esta acción para asegurar que estos alumnos "puedan seguir viviendo y aprendiendo en este país".

El pasado 6 de julio, ICE anunció modificaciones a las exenciones temporales para los alumnos no inmigrantes del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), entre ellas no otorgar visados a los matriculados en escuelas que hayan decidido dictar sus programas complemente en línea el próximo semestre.

Además, la medida prevé que los alumnos que ya se encuentren en EE.UU. deberán salir o "tomar otras medidas, como transladarse a una escuela con instrucción en persona" para permanecer en el país, so pena de "enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión".

También la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), entre otros centros, se han querellado contra el Gobierno de Trump, mientras que el pasado jueves hizo lo propio el fiscal general de California, Xavier Becerra, cuya acción va en contra de la amenaza de deportar a estudiantes internacionales" en el contexto de la pandemia.