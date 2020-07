Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Buenas y malas noticias sobre el virus; la OPEP+ se prepara para aumentar la producción, y los inversores están a la espera de resultados de Wall Street.

Resultados mixtos

Hubo buenas noticias de Nueva York ayer, ya que la ciudad informó su primer día sin muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. La historia era muy diferente en Florida, donde se informaron 15.300 casos nuevos en un día, la mayor cifra de todos los estados de EE.UU. Varios países están preparados para endurecer las medidas para controlar el virus, entre ellos Hong Kong, Reino Unido y Sudáfrica. Un aliado del primer ministro de Israel ha pedido un cierre inmediato allí.

Recorte de recortes

Los miembros de la OPEP y sus aliados se inclinan hacia la reducción de los recortes de producción, y es posible que haya un anuncio en la reunión de naciones productoras de petróleo esta semana. El West Texas Intermediate para entrega en agosto cayó por debajo de US$40 el barril esta mañana mientras que los inversores sopesan un aumento en la producción frente a los riesgos para la demanda por el virus.

Semana de resultados

Los resultados del segundo trimestre de los principales bancos de Wall Street esta semana probablemente mostrarán los tres meses peores desde la crisis financiera. Se espera que los informes de resultados estén dominados por el aumento de las provisiones para pérdidas crediticias y la caída del gasto de los consumidores. Los bancos han sido uno de los principales sectores de bajo rendimiento en la bolsa este año. El índice S&P 500 Financials ha caído un 26% desde finales de diciembre. Se espera que la compraventa de valores y la suscripción sean segmentos positivos. Las previsiones anticipan un aumento de los ingresos por negociación de acciones y bonos.

Mercados en alza

Los mercados mundiales de renta variable comienzan la semana con optimismo, ya que los operadores esperan una temporada de beneficios que se considera un claro barómetro de la salud de la economía. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó un 1,2%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 2,5% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,6% a las 5:50 am, hora de Nueva York, con todos los sectores industriales en verde. Los futuros del S&P 500 señalaban una apertura al alza, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,635% y el oro volvió a superar los US$1.800 la onza.

También hoy...

Se espera que el estado del presupuesto para junio de EE.UU. muestre un déficit récord cuando se publiquen los datos a las 2:00 pm. Antes de ello, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, hablan en eventos separados. Dado que los resultados bancarios no comenzarán hasta mañana, las cifras de PepsiCo Inc. acaparan la atención hoy.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.