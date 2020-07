China.- Liberado el disidente chino Xu Zhangrun, crítico con el presidente Xi, según 'The New York Times'

05/07/2017 El presidente de China, Xi Jinping, en un acto en Berlín POLITICA INTERNACIONAL Maurizio Gambarini/dpa



El influyente disidente chino Xu Zhangrun ha sido liberado después de ser detenido tras criticar al presidente, Xi Jinping, y a su gestión de la pandemia del coronavirus, según informaciones del diario 'The New York Times'.



El profesor de la Universidad de Tsinghua ha podido volver a su vivienda tras llevar detenido una semana, aunque la Policía de Pekín no ha confirmado todavía la liberación de Xu.



Según indicaron varios activistas, el disidente chino fue detenido después de publicar varios artículos críticos con Pekín. Los textos de Xu salieron a la luz en febrero y, tal y como indicó el Gobierno, son "provocativos" y acusan a las autoridades de quedarse "alegremente mirando" mientras se "perdía una oportunidad fundamental para contener el virus".



Para el activista, la pandemia de coronavirus ha revelado el "corazón podrido del Gobierno chino", así como el "vacío del inquietante Estado, que se ha mostrado como nunca antes".



Las autoridades estadounidenses pidieron también la puesta en libertad inmediata de Xu Zhangrun. "Estamos muy preocupados por la detención del profesor Xu por haber criticado a los líderes chinos en el marco de un aumento de los controles ideológicos en las universidades del país", lamentó la portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Morgan Ortagus.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a Pekín en varias ocasiones de no ser lo suficientemente transparente respecto al origen y expansión del coronavirus y ha lamentado su mala gestión de la crisis.