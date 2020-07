China.- El activista Nathan Law llega a Londres tras abandonar Hong Kong por la aplicación de la Ley de Seguridad

03/06/2020 Nathan Law, a la izquierda, acompañando a Joshua Wong POLITICA INTERNACIONAL Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El destacado activista hongkonés Nathan Law ha anunciado este lunes su llegada a la capital de Reino Unido, Londres, tras abandonar el territorio a principios de julio ante la puesta en marcha de la nueva Ley de Seguridad Nacional, que contempla penas que van hasta la cadena perpetua por subversión, injerencia extranjera o intento de secesión.



Law ha señalado en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter que "hasta ahora" ha mantenido un "perfil bajo" sobre su paradero "para mitigar los riesgos". "Nunca tuve la oportunidad de deliberar mucho antes de mi salida" ha agregado.



"No vivimos únicamente para nosotros", ha dicho, antes de apuntar que ha empezado a "planificar la vida que tiene por delante" y ha reconocido que "sigue habiendo muchas incertidumbres". "Cada decisión individual que tomamos tiene amplias ramificaciones", ha destacado.



"Quizá todos los hongkoneses hemos perdido mucha de nuestra imaginación y capacidad de pensar a lo grande ante la agitación política", ha apuntado. "Si no sabemos siquiera cuándo será nuestra próxima protesta, nuestra próxima vista que podría llevarnos a la cárcel, ¿cómo vamos a tener una visión a corto plazo?", se ha preguntado.



En este sentido, ha resaltado que el mensaje que ha trasladado a los periodistas que le han entrevistado durante los últimos días que "los hongkoneses nunca se rendirán". "No estamos fracturados. Por el contrario, estamos bien equipados ante la siguiente y difícil batalla", ha argüido.



Por último, Law ha dado las gracias a los que le han trasladado su apoyo y ha recordado que durante la jornada cumple 27 años. "No voy a celebrar mi cumpleaños, especialmente tras el fallecimiento en este día hace tres años de (el activista y Premio Nobel de la Paz) Liu Xiaobo", ha añadido.



Liu, que participó en las manifestaciones pro democracia de la Plaza de Tiananmen en 1989, fue el primer ciudadano chino que recibió el premio Nobel de la Paz, un galardón que le concedieron en 2010 por la defensa de las libertades en su país.



"No hay mucho que celebrar. Mi mayor deseo es la paz para los hongkoneses. Mantendremos nuestra ciudad y espíritu con vida", ha remachado Law, quien adelantó al anunciar su salida de Hong Kong que continuaría con sus actividades desde el extranjero.



Así, denunció a principios de julio que los "arrestos masivos" comenzaron "el primer día de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional". La ley, promulgada días antes, castiga los intentos de secesión, subversión, terrorismo y la injerencia de potencias extranjeras en Hong Kong.



De esta forma, sostuvo que su seguridad podría estar en riesgo por haber criticado la Ley de Seguridad Nacional en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que participó por videoconferencia.



El activista ha estado ejerciendo presión con la comunidad internacional para que actúe frente a los intentos de China de imponer su dominio en la antigua colonia británica. Su partido político, Demosisto, anunció su desmantelamiento después de que los dirigentes Joshua Wong y Agnes Chow presentaran su dimisión por el temor a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.