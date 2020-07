Casa Real.- VÍDEO: Campo sobre la reforma constitucional para limitar inviolabilidad del Rey: "Los debates enriquecen la democracia"

13/07/2020 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid, (España), a 13 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Se desmarca de Iglesias y defiende que la Monarquía es "tremendamente útil"



MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado este lunes por debatir sobre los aforamientos y la inviolabilidad del Rey porque "enriquece la democracia", si bien no se ha mostrado partidario en abordar un diálogo sobre la utilidad de la Monarquía, ya que considera que es "tremendamente útil".



Así lo ha dicho durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al ser preguntado por esta posibilidad después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostara por afrontar un cambio de la Constitución, a raíz de que la Fiscalía haya abierto una investigación al Rey emérito por el presunto cobro de comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.



"Es un tema que tenemos que analizar", ha dicho Campo, al mismo tiempo que ha recordado que esta modificación "necesita unos apoyos enormes". Aún así, ha destacado que "todo en derecho es revisable" y que "es bueno" los debates sobre los aforamientos porque "enriquecen la democracia".



"Solo de la meditación y cálculo podremos obtener las mejores leyes", ha subrayado. No obstante, Campo no comparte la postura del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de abrir el debate sobre la utilidad de la Monarquía porque, en su opinión, son "ámbitos distintos". Es "tremendamente útil", ha añadido el ministro, que ha defendido la labor de Felipe VI.



"TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY"



Así sobre la propia investigación del Rey Juan Carlos I, el titular de Justicia ha reiterado que "todos somos iguales ante la ley" y que existe la "presunción de inocencia".



En este sentido, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" en la Fiscalía para que, con su "autonomía" de actuación, y en el Poder Judicial, con su "independencia", pongan "negro sobre blanco en lo que haya que poner, si hay que poner". "Tenemos los mecanismos, dejémosles que funcionen", ha concluido.



Sobre la posibilidad de que la justicia suiza llame a declarar al Rey emérito no se ha querido pronunciar: "Tendríamos un ministro que se metería en asuntos judiciales y es lo último que debería hacer", ha dicho.



