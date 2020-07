Carvajal, Sergio Ramos, Fede Valverde e Isco, titulares en Granada

El defensa francés del Real Madrid, Raphael Varane (i), el delantero francés Karim Benzema (2i), el delantero galés Gareth Bale y el portero belga Thibaut Courtoisen el complejo deportivo de Valdebebas, Madrid. EFE/Real Madrid

Granada, 13 jul (EFE).- El regreso de los defensas Dani Carvajal y Sergio Ramos, del medio uruguayo Fede Valverde y del atacante Isco Alarcón son las novedades en el once titular del Real Madrid en el encuentro que los blancos disputan esta noche en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada.

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, introduce en su alineación cuatro cambios respecto al once que jugó la pasada jornada ante el Deportivo Alavés, saliendo del mismo Lucas Vázquez, el brasileño Eder Militao, Marco Asensio y el brasileño Rodrygo Goes.

El Real Madrid, que refuerza el centro del campo en el Nuevo Los Cármenes con un medio más de lo habitual, forma con Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde; Isco y Benzema.

En el Granada, el técnico Diego Martínez introduce cinco novedades en relación al once que alineó el pasado viernes ante la Real Sociedad: Germán Sánchez, el portugués Gil Dias, el nigeriano Ramon Azeez, Fede Vico y el venezolano Darwin Machís.

Sale el Granada de inicio con Rui Silva; Foulquier, Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Gil Dias; Azeez, Yangel Herrera, Fede Vico; Machís y Carlos Fernández.