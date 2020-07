California da un paso atrás en su reapertura y cierra restaurantes y bares

Todos los condados en vigilancia y que representan aproximadamente el 80 % de los casi 40 millones de habitantes del estado de California, incluido el de Los Ángeles, beben cerrar las operaciones en interiores debido al riesgo de propagación del COVID-19. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- California dio este lunes un paso atrás en su plan de reapertura y ordenó el cierre de bares y el interior de restaurantes en todo el estado y de una gran variedad de negocios no esenciales como centros comerciales, peluquerías, iglesias y gimnasios en los 30 condados más afectados por el coronavirus.

“Los californianos tienen que adaptarse a nuevos comportamientos para ayudar a frenar la propagación de COVID-19”, dijo el gobernador, Gavin Newsom, en una conferencia televisada.

El demócrata insitió en pedir a los residentes que limiten sus exposiciones en público y, en caso de tener que hacerlo, lo hagan en espacios al aire libre.

Al menos 30 condados se encuentran en este momento en vigilancia por parte de las autoridades de salud estatales debido al repunte de casos, que este lunes llegaron a un total de 329.162 casos positivos de coronavirus en todo el estado.

Aunque semanas atrás Newsom había ordenado el cierre de bares para ciertas áreas de alto contagio, ahora el requerimiento se extiende a todo el estado, al igual que el servicio al interior de restaurantes y otros negocios como salas de degustación de vinos, aunque podrán atender a sus clientes en terrazas.

Además, todos los condados en vigilancia y que representan aproximadamente el 80 % de los casi 40 millones de habitantes del estado, incluido el de Los Ángeles, tienen que cerrar las operaciones en interiores para sectores adicionales debido al riesgo de propagación de COVID-19, y "ya no se permiten aperturas adicionales basadas en variaciones del condado", advirtió Newsom.

"Esto sigue siendo una enfermedad mortal", enfatizó el demócrata, cuando el estado acumula 7.040 muertes relacionadas con el virus.

La prohibición se extiende a gimnasios, peluquerías, salones de uñas, otros servicios de cuidado personal, centros comerciales cerrados, oficinas en sectores no críticos y lugares de culto, entre otros.

Newsom aseguró que el estado está trabajando para mitigar la propagación de la enfermedad a largo plazo, hasta que haya una vacuna o una terapia efectiva.

California es líder en algunos de los trabajos que se realizan en lo que respecta a la búsqueda de una vacuna y tratamiento para COVID-19, resaltó el demócrata.

El último reporte diario registró 8.358 casos positivos de COVID-19, lo que llevó a que el promedio de los últimos siete días sea de 8.211 casos, 335 más que la semana pasada.

La tasa de casos positivos del estado ahora es de 7,4 % en los últimos 14 días, pero en los últimos 7, esta tasa subió a 7,7 %.

El anuncio de Newsom se da después que los distritos escolares de Los Ángeles y San Diego, el segundo mayor sistema de recintos educativos del país, anunciaron este mismo lunes que no reabrirán las escuelas para clases presenciales al inicio del próximo curso.