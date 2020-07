Baloncesto/NBA.- El base de Houston Rockets Russell Westbrook, en cuarentena tras dar positivo por coronavirus

13/07/2020 El base de Houston Rockets Russell Westbrook da positivo por coronavirus DEPORTES TWITTER RUSSELL WESTBROOK



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El base de Houston Rockets Russell Westbrook ha desvelado este lunes que ha dado positivo por coronavirus y que se encuentra en cuarentena, y espera poder incorporarse al equipo cuando supere la enfermedad para participar en el reinicio de la NBA en el Walt Disney World Resort de Orlando.



"He dado positivo por COVID-19 antes de la marcha de mi equipo a Orlando. En estos momentos me siento bien, en cuarentena y con ganas de reunirme con mis compañeros cuando esté sano. Gracias por todos los buenos deseos y por el apoyo continuo. Por favor, tomaos este virus en serio. Estad seguros. ¡Poneos la mascarilla!", escribió en sus redes sociales.



Según el protocolo de la NBA, Westbrook podría unirse a su franquicia en Disney cuando ofrezca dos test negativos. Además, al llegar al complejo, debería someterse a pruebas de COVID-19 adicionales y a una autocuarentena adicional de dos días. Houston abrirá su calendario de amistosos el 24 de julio contra Memphis Grizzlies y comenzará la campaña el 31 de julio ante Dallas Mavericks.



La temporada regular de la NBA se reanudará, con 22 equipos, el 30 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida). La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por COVID-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.



Los equipos participantes serán Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns y Washington Wizards.