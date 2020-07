Asia.- Pekín ve "inútiles" los movimientos de EEUU en el mar de China Meridional y dice que sus aliados "corren peligro"

08/05/2014 Imagen de archivo de una fragata realizando un ejercicio con un portaaviones estadounidense. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID MINISTERIO DE DEFENSA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han expresado que los movimientos militares de Estados Unidos en las disputadas aguas del mar de China Meridional son "inútiles" y han alertado de que lo único que hacen es "poner en peligro a sus aliados".



El coronel chino Zhang Junshe ha tildado los actos de Estados Unidos de "provocativos" y ha insistido en que Pekín está determinado a "preservar y salvaguardar su soberanía marítima".



"Estados Unidos no es un país de la región y está haciendo ejercicios militares a gran escala en el mar de China Meridional, lejos de su territorio y al mismo tiempo que acusa a China de realizar maniobras militares al lado de su propia casa", ha lamentado Zhang, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.



En este sentido, ha acusado a Washington de "hipocresía" y de ocultar los "verdaderos motivos" de su despliegue en la zona, que es, en su opinión, "militarizar y desestabilizar la paz en el mar de China Meridional".



Así, ha aseverado que el Ejército estadounidense, a pesar de haber sido duramtente golpeado por la pandemia de coronavirus, sigue adelante con "una mentalidad propia de la Guerra Fría".



Estados Unidos, que no participa en la disputa en la región, no reconoce las reclamaciones de China e insiste en la necesidad de mantener la "libertad de la navegación".



Países como Filipinas, Brunéi, China, Malasia, Taiwán y Vietnam también reivindican la soberanía en algunas zonas del mar de China Meridional, por donde cada año pasan buques con mercancías por valor de 3,4 billones de dólares.