Asia.- EEUU rechaza formalmente las reivindicaciones de China en el mar de China Meridional

29/12/2019 El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo POLITICA INTERNACIONAL Richard Graulich/Palm Beach Post / DPA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha anunciado este lunes que la postura formal de Washington es el rechazo a las reivindicaciones de China en el mar de China Meridional.



"Los reclamos de Pekín sobre los recursos marítimos de gran parte del mar de China Meridional son absolutamente ilegítimos, igual que su campaña de acoso para controlarlos", ha afirmado Pompeo en un comunicado oficial del Departamento de Estado.



Así, ha explicado Pompeo Estados Unidos se alinea formalmente con la decisión del tribunal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar --de la que no forma parte Estados Unidos-- que rechaza las reivindicaciones de China, pero que no aclara la propiedad de las islas ni establece fronteras marítimas. Washington se suma así a la postura de Filipinas, Vietnam, Malasia e Indonesia frente a Pekín.



"El mundo no permitirá a Pekín tratar el mar de China Meridional como si fuera su imperio marítimo. Estados Unidos apoya a sus aliados del sureste asiático en la protección de sus derechos soberanos a los recursos marítimos, de forma coherente con sus derechos y obligaciones con respecto al Derecho Internacional", ha remachado Pompeo.



La decisión de Estados Unidos probablemente agravará la ya tensa relación entre Washington y Pekín. La guerra comercial entre ambas potencias no es ningún secreto y el presidente estadounidense, Donald Trump, se refiere continuamente al nuevo coronavirus como el "virus chino".



Países como Filipinas, Brunéi, China, Malasia, Taiwán y Vietnam también reivindican la soberanía en algunas zonas del mar de China Meridional, por donde cada año pasan buques con mercancías por valor de 3,4 billones de dólares.



PRESENCIA MILITAR DE EEUU



Este mismo lunes, las autoridades de China han expresado que la presencia militar de Estados Unidos en las disputadas aguas del mar de China Meridional son "inútiles" y han alertado de que lo único que hacen es "poner en peligro a sus aliados". El coronel chino Zhang Junshe ha tildado los actos de Estados Unidos de "provocativos" y ha insistido en que Pekín está decidido a "preservar y salvaguardar su soberanía marítima".



"Estados Unidos no es un país de la región y está haciendo ejercicios militares a gran escala en el mar de China Meridional, lejos de su territorio y al mismo tiempo que acusa a China de realizar maniobras militares al lado de su propia casa", ha lamentado Zhang, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.



En este sentido, ha acusado a Washington de "hipocresía" y de ocultar los "verdaderos motivos" de su despliegue en la zona, que es, en su opinión, "militarizar y desestabilizar la paz en el mar de China Meridional".



Así, ha aseverado que el Ejército estadounidense, a pesar de haber sido duramente golpeado por la pandemia de coronavirus, sigue adelante con "una mentalidad propia de la Guerra Fría".