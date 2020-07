AMP.-El Rey, en el centenario de los Premios ABC: "La libertad de prensa aporta un oxígeno que vivifica las democracias"

13/07/2020 El Rey Felipe VI durante la entrega de los Premios de Periodismo de ABC POLITICA CASA REAL



El diario reconoce a Arturo Pérez-Reverte (Mariano de Cavia), Maruja Torres (Luca de Tena) y Dani Duch (Mingote)



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha hecho una férrea defensa de la libertad de prensa durante el acto de entrega de los premios de periodismo 'Mariano de Cavia', 'Luca de Tena' y 'Mingote', que concede 'ABC' y que celebran este año su centenario.



"El periodismo no es un oficio más. La libertad de prensa aporta un oxígeno que vivifica las democracias", ha resaltado el monarca durante su discurso en la gala de entrega de los galardones a Arturo Pérez-Reverte, Maruja Torres y Dani Duch en la que ha estado acompañado por la Reina Letizia.



El acto de entrega de estos premios, que en esta ocasión celebran su centenario, han estado presentes también las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Trabajo, Yolanda Díaz, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras personalidades.



En la casa del centenario diario fundado por Torcuato Luca de Tena hace 117 años, el Rey ha reconocido el esfuerzo del periodismo en un momento difícil como el marcado por la pandemia del Covid-19, que ha obligado a apostar por el teletrabajo y asumir "un desafío tecnológico y organizativo inédito".



En este sentido, ha ensalzado que, pese a las dificultades, la prensa ha seguido ejerciendo su labor durante este tiempo "como la conciencia crítica de una sociedad diversa y plural, característica fundamental del periodismo ejercido en libertad y democracia"



"Los periódicos siguieron llegando a los lectores, se reforzaron las ediciones digitales, que han alcanzado audiencias extraordinarias. En las jornadas más duras de la pandemia, la información, en suma, no dejó nunca de fluir", ha destacado el Rey, que ha agradecido al conjunto de la profesión y de las empresas periodísticas "por su trabajo siempre valioso, pero más aún en estas circunstancias difíciles para nuestra sociedad".



En la misma línea, ha admitido que España "atraviesa por unas circunstancias realmente muy difíciles" en las que, ha destacado, el país "ha sufrido mucho" pero con una crisis que "ha puesto de relieve los mejores valores personales y colectivos". "Nuestros sanitarios han sido la imagen, la expresión, de una enorme labor ejemplar y solidaria. Ellos encabezan una larga lista de empleados públicos y ciudadanos que se merecen todo nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestra admiración", ha añadido.



A pesar de esas dificultades, Felipe VI ha llamado a mantener "la esperanza" y, en este sentido, ha indicado que igual que en otras ocasiones los españoles han dado "pruebas reiteradas" de su "voluntad de superación en las circunstancias más adversas", ahora también lo lograrán "unidos, con confianza, solidaridad y esfuerzo".



"Tenemos, además, la oportunidad de responder a este envite con un impulso modernizador, que nos permita seguir avanzando en la indudable historia de éxito que ha sido la España democrática", ha explicado el Rey, quien ha recordado que se lo debemos a la "generación sobresaliente" de mayores que hizo de la convivencia y el progreso un compromiso con su país" y a los jóvenes que han visto como el virus "dificulta seriamente su proyecto de vida personal y profesional".



LOS GALARDONADOS



Durante su intervención, el Rey ha glosado el currículum de los galardonados con estos premios en esta centenaria edición: Arturo Pérez Reverte, Premio 'Mariano de Cavia' por el artículo 'La Posada de Dickens', publicado en la revista 'XLSemanal' el 28 de julio de 2019; Maruja Torres, Premio 'Luca de Tena'; y Dani Duch, Premio 'Mingote', por su fotografía publicada en 'La Vanguardia' el 15 de agosto de 2019.



De todos ellos, ha dicho, "han sabido mantener el inexcusable compromiso con la verdad incluso inmersos en los lances más duros". Ya en concreto, ha destacado que Pérez Reverte cuenta con una carrera de 21 años como reportero en la línea de fuego de los conflictos más amargos del globo, desde la guerra de Beirut a la de los Balcanes, pasando por Las Malvinas, El Salvador, Chad o Eritrea, además de destacar que vela "por el esplendor del idioma español" en su papel de académico de la RAE.



Igualmente, ha puesto en valor la "historia de verdadero mérito y admirable perseverancia" que supone la carrera de Maruja Torres, una periodista y escritora "autodidacta" que ha construido a pulso "una extraordinaria" trayectoria. "Ella nos ha divertido, nos ha conmovido ynos ha contado el mundo. No se puede pedir más a una periodista. Su receta es clara: "Hay que contar la verdad, aunque no te guste"", ha subrayado.



Finalmente, ha puesto en valor el "don" del fotógrafo catalán Dani Cuch de "poseer una mirada propia" ante la cámara y su duro trabajo para retratar el drama del nuevo coronavirus. " Mientras la poblaciónconfinada anhelaba poder salir, él confiesa que de lo que tenía ganas tras unas jornadas agotadoras era "de poder llegar a casa"", ha ejemplificado el monarca.



"Es muy difícil perdurar tanto tiempo sin apearse del compromiso con la excelencia, y este periódico y nuestros galardonados sin duda han sabido hacerlo. Periodismo con mayúsculas. Siempre imprescindible", ha zanjado el monarca.